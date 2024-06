Tony Awards: Το νέο look της Angelina Jolie και τα crocs της Brooke Shields – Όλα όσα έγιναν τη βραδιά των βραβείων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η γιορτή του Broadway χτες (16.06.2024) με διάσημους καλλιτέχνες όπως η Angelina Jolie και η Brooke Shields να δίνουν το παρών, ενώ Dainel Radcliffe και Sarah Paulson να είναι ανάμεσα στους νικητές των Tony Awards.

Η μεγάλη βραδιά του Αμερικανικού θεάτρου Broadway, πραγματοποιήθηκε και για φέτος με την παράσταση «Stereophonic», η οποία απέσπασε 5 βραβεία. Στο «μπλε» χαλί περπάτησαν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί και performers και «έκλεψαν» τα βλέμματα. Η Angelina Jolie πόζαρε με την 15χρονη κόρη της Vivienne, η Brooke Shields φόρεσε κίτρινα crocs, ο Dianel Radcliffe έλαβε το πρώτο του Tony Award και η Alicia Keys «μάγεψε» με τη φωνή της.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Lincoln Center’s David H. Koch Theatre στη Νέα Υόρκη και μεταδόθηκε live στο αμερικανικό κανάκι, CBS. Η Ariana DeBose ήταν η παρουσιάστρια της βραδιάς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στα πλαίσια των βραβείων η Αντζελίνα Τζολί παρουσίασε τη νέα της θεατρική παραγωγή με τίτλο «The Outsiders», μιλώντας για τη σημασία του έργου, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Η Σούζι Χίντον έγραψε το “The Outsiders” στο γυμνάσιο. Μισό αιώνα αργότερα, εξακολουθεί να μας λέει κάτι. Η κοινωνία αλλάζει, αλλά η εμπειρία του να είσαι ξένος είναι καθολική. Για κάθε νέο, και όποιον αισθάνεται να είναι “εκτός”, δεν έχεις άδικο που βλέπεις τι είναι άδικο και εσύ και δεν έχεις άδικο να θες να βρεις το δικό σου μονοπάτι. Όσο οι ηθοποιοί του καστ τις φωνές τους, ελπίζω να εμπνεύσουν πολλούς από εσάς που παρακολουθείτε να εκτιμήσετε τη δική σας φωνή».

Στη συνέχεια της βραδιάς μεγάλος νικητής για την παράσταση «Merrily We Roll Along», αναδείχθηκε ο γνωστός «Χάρι Πότερ», δίνοντας μία εξαιρετικά συγκινητική ομιλία.

«Αυτά τα απίστευτα τραγούδια είναι απλώς ένα δώρο για να τα τραγουδάω κάθε βράδυ», είπε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, σημειώνοντας ότι: «Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου».

Στους συμπρωταγωνιστές του, Τζόναθαν Γκροφ και Λίντσεϊ Μέντεζ , είπε: «Θα μου λείψετε τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται να παίξω σε αυτήν την παράσταση, απλά χρειάζεται να σας κοιτάξω και να νιώσω αυτό που θέλω να νιώσω. Δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό το καλό. Σας ευχαριστώ».

Jonathan Groff tearing up during first-time Tony nominee and winner Daniel Radcliffe’s speech! 🥺 #TonyAwards pic.twitter.com/FNA1wOOMAE — CJ (@christianfreo) June 17, 2024

Ο ίδιος βρέθηκε στα βραβεία συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Erin Darke.

Ο πρωταγωνιστής του musical που παίζει ο Ράντκλιφ, ο Τζόναθαν Γκροφ, κέρδισε το βραβείο του καλύτερο ανδρικού πρωταγωνιστικού ρόλου σε μιούζικαλ και «άγγιξε» τις καρδιές όλων με την ομιλία του.

Ευχαρίστησε την οικογένειά του λέγοντας: «Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να ντύνομαι σαν τη Μέρι Πόπινς όταν ήμουν 3. Ευχαριστώ που με αφήνατε ναι παίζω σκηνές του “I Love Lucy” και που πάντα αφήνατε την “σημαία του φρικιού” που ήμουν να “πετάει” χωρίς να με κάνετε να νιώθω περίεργος».

Οι 2 ηθοποιοί αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι με δάκρυα χαράς, ο ένας για τη νίκη του άλλου.

Daniel Radcliffe running across the audience to hug first-time Tony Award winner Jonathan Groff…okay I’m crying #TonyAwards pic.twitter.com/6mqKHK3gcS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) June 17, 2024

H γνωστή τραγουδίστρια Nichole Scherzinger, τραγούδησε το τραγούδι «What I Did for Love», στα πλαίσια του performance που ήταν αφιερωμένο στους ηθοποιούς που «έφυγαν» την περασμένη χρονιά.

Μία εμφάνιση – «έκπληξη» έκανε on stage και η Χίλαρι Κλίντον, η οποία παρουσίασε την παράσταση «Suffs».

Hillary Clinton gets standing ovation in surprise appearance at #TonyAwards pic.twitter.com/wtiKBLDjxK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 17, 2024

Ο Billy Porter έλαβε το βραβείο Isabelle Stevenson, το οποίο αναγνωρίζει ένα μέλος της θεατρικής κοινότητας που έχει συνεισφέρει ουσιαστικά για λογαριασμό ενός ή περισσότερων ανθρωπιστικών, κοινωνικών υπηρεσιών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Ο ηθοποιός αναγνωρίστηκε για τη δουλειά του με το Elizabeth Taylor AIDS Foundation και το Entertainment Community Fund, μεταξύ άλλων ομάδων.

Την παράσταση «έκλεψε» η Sarah Paulson, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου πρωταγωνιστικού ρόλου για την ερμηνεία της ως Toni Lafayette στο θεατρικό «Appropriate». Η ίδια παρευρέθηκε με την 81χρονη σύντροφό της Holland Taylor, η οποία ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία για το θεατρικό «Ann» του 2013.

Ανάμεσα στους καλεσμένους, ξεχώρισαν οι καλύτερες εμφανίσεις με τα πιο ωραία looks της βραδιάς. Τα βλέμματα «τράβηξε» η νεαρή Elle Fanning με ένα μαύρο κοστούμι και ένα έντονο κόκκινο κραγιόν που επέλεξε για τα Tony Awards.

Και η Rachel McAdams ήταν άκρως εκθαμβωτική, έχοντας τα μαλλιά της απλά κάτω και φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα strapless.

Εντυπωσιακή ήταν και η Alicia Keys, την οποία συνόδευσαν οι γιοι της. Η τραγουδίστρια διάλεξε ένα βαθύ κόκκινο φόρεμα έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα, ενώ ανέβηκε και στη σκηνή χαρίζοντας μία μοναδική εμφάνιση στους παρευρισκόμενους. On stage «ξαναβρέθηκε» με τον Jay-Z για να ερμηνεύσουν την τεράστια επιτυχία τους «The Empire State of Mind».

Τέλος, η πιο αξιοσημείωτη εμφάνιση ήταν εκείνη της Brooke Shields η οποία λόγω χειρουργείου που έκανε στα πόδια, εμφανίστηκε στο «μπλε» χαλί φορώντας…corcs!

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα μακρύ κίτρινο φόρεμα και τα βολικά ανατομικά παπούτσια στην ίδια απόχρωση, με τα οποία πόζαρε χωρίς κανένα δισταγμό.

View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)

«Οι φωτογραφίες με πόδια θα αναβαθμιστούν. Διπλό χειρουργείο στα δάχτυλα του ποδιού», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram πριν 2 μέρες.