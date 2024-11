Tyler, The Creator: «Οι φαν της Taylor Swift είναι ρατσιστές, νευριάζουν με παλιούς μου στίχους»

Επίθεση από Σουίφτις (φανς της Taylor Swift) δέχεται το τελευταίο διάστημα ο γνωστός ράπερ, Tyler, The Creator, ο οποίος απάντησε στα σχόλιά τους αποκαλώντας τους «ρατσιστές».

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μίνι συναυλίας «30 Minutes of Chromakopia» που έδωσε στη Βοστώνη ανήμερα του Halloween (31.10.2024), ο ράπερ σχολίασε τους φαν της Taylor Swift οι οποίοι προσπαθούν να τον κάνουν «cancel». Αφορμή της επίθεσης τω Σουίφτις είναι κάποιοι παλιοί στίχοι του Tyler, The Creator στους οποίους μιλά υποτιμητικά για την σταρ.

Οι παλιοί αμφιλεγόμενοι στίχοι και τα tweets του ράπερ επανεμφανίστηκαν αφού ο Tyler κατέλαβε στιγμιαία την Νο. 1 θέση στο παγκόσμιο chart του κορυφαίου καλλιτέχνη στο Spotify αυτή την εβδομάδα με την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, «Chromakopia».

Αυτό έσπασε το ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ εκθρονίζοντάς την μετά από 699 ημέρες ως κορυφαία καλλιτέχνιδα στην πλατφόρμα. Οι φανς της έσπευσαν να βρουν παλιά ποστ και παλιούς στίχους του ράπερ από το άλμπουμ του «Goblin» στο οποίο κάνει πολλές αναφορές στο όνομα της Αμερικανίδας.

TYLER THE CREATOR SPEAKS ON THE SWIFTIES TRYING TO CANCEL HIM 👀



“I GOT SWIFTIES MAD AT ME WITH THEY RACIST ASS”pic.twitter.com/Ifn3M8tTzC