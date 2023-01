Η επίδειξη μόδας του Valentino δεν ήταν και τόσο πετυχημένη, αφού ένα άτυχο μοντέλο, έπεσε την ώρα της πασαρέλας, εξαιτίας των τακουνιών που πιθανώς δεν εφάρμοζαν καλά. Το βίντεο έγινε viral, με τους χρήστες του Twitter να αντιδρούν εναντίον του οίκου.

Το μοντέλο, Kristen McMenamy, έπεσε στην πασαρέλα του Valentino κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης επίδειξης μόδας στο Παρίσι. Η κοπέλα παραπατά, πέφτει και με μεγάλη δυσκολία ξανασηκώνεται, μη μπορώντας να πατήσει σταθερά το πέλμα της, ενώ δείχνει να πονά.

O οίκος μόδας κατακεραυνώθηκε, με πολλούς να υποστηρίζουν πως τα τακούνια που έδωσαν στην McMenamy δεν εφάρμοζαν σωστά.

Στη New York Post, ο οίκος Valentino έδωσε τη δική του απάντηση για το συμβάν πάνω στην πασαρέλα, εξηγώντας πως: «Η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση: “Το Maison Valentino νοιάζεται για την ασφάλεια των ταλαντούχων ανδρών και γυναικών που προσλαμβάνονται για να περπατήσουν στην πασαρέλα. Τα μοντέλα είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν με τα παπούτσια και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές παπουτσιών για να διασφαλιστεί η άνεσή τους για το σόου».

it’s like every season valentino have an issue with their heels? pic.twitter.com/xtdw84YT3x