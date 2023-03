Στο Φεστιβάλ των Καννών, τον ερχόμενο Μάιο, θα κάνει το ντεμπούτο της, κατά πάσα πιθανότητα, η δραματική σειρά «The Idol», που δημιούργησε ο ράπερ Weeknd για λογαριασμό του HBO. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα του το περιοδικό Variety.

Ο ράπερ Weeknd έχει παρευρεθεί στο παρελθόν στο Φεστιβάλ των Καννών και ελπίζει η σειρά του να κάνει πρεμιέρα εκεί, αλλά το φεστιβάλ δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει το «The Idol» στο πρόγραμμά του. Από την πλευρά του HBO, σύμφωνα με το περιοδικό Variety, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο.

Αν και κατά κύριο λόγο πρόκειται για κινηματογραφικό φεστιβάλ, στο παρελθόν έχουν προβληθεί και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων οι: «Twin Peaks: The Return» και «Top of the Lake: China Doll».

Το HBO κυκλοφόρησε ήδη τρία teaser για το «The Idol», ωστόσο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς.

