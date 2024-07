Wimbledon: Όλα τα φώτα πάνω στην Κέιτ Μίντλετον – Ποιοι αστέρες βρέθηκαν στις εξέδρες

Τα βλέμματα όλου του κόσμου έχουν στραφεί σήμερα (14.07.2024) στο Wimbledon που πραγματοποιείται ο τελικός της διοργάνωσης με φιναλίστ τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Πρωταγωνίστρια του αγώνα πέρα από τους δύο παίκτες, και η Κέιτ Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, συνοδευόμενη από την 9χρονη κόρη της πριγκίπισσα Σάρλοτ και την αδελφή της Πίπα Μίντλετον, κατέφθασε νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο για τον τελικό του Wimbledon και εθεάθη να μιλά με τενίστριες πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

Στην άφιξή της, όλος ο κόσμος σηκώθηκε από τα καθίσματά του και ξεκίνησε να την χειροκροτά.

Η εμφάνιση αυτή της μελλοντικής βασίλισσας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι η δεύτερη μετά την διάγνωσή της με τον καρκίνο και την απόσυρσή της από τα βασιλικά της καθήκοντα για να μπορέσει να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία.

