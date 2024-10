Wiz Khalifa: Σε δίκη επειδή κάπνισε κάνναβη πάνω στη σκηνή συναυλίας στη Ρουμανία

Ο Wiz Khalifa παραπέμφθηκε σε δίκη μετά τη σύλληψή του για χρήση κάνναβης στη Ρουμανία. Ο 37χρονος Αμερικανός ράπερ είχε καπνίσει «χόρτο» στη σκηνή του μουσικού φεστιβάλ «Beach Please!», τον περασμένο Ιούλιο.

Ο γεννημένος στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ, ράπερ, Wiz Khalifa παραπέμπεται τελικά από τις αρχές της Ρουμανίας σε δίκη για την «ανάρμοστη» συμπεριφορά.

Η ρουμανική ιστοσελίδα «Romania Insider» αναφέρει ότι εισαγγελείς από τη Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) κατηγόρησαν τον 37χρονο Khalifa – κατά κόσμον Cameron Jibril Thomaz – για παράνομη χρήση ναρκωτικών.

Ο Wiz Khalifa είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου μετά από συναυλία στο «Beach Please!» στο Costinesti στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη μέσα από τα social media και είπε ότι δεν ήθελε να «προκαλέσει καμία ασέβεια», μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Apparently Wiz Khalifa got arrested last night for lighting up on stage at a festival in Romania… 🚭 pic.twitter.com/RyLlflETPT