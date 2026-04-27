Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη: Πατέρας δεν υπήρχε στη ζωή μας, δεν είχαμε σχέσεις μαζί του

Η Αγάθη Ράντη και η Βαλεντίνη Ράντη, οι δίδυμες δημοσιογράφοι που πρόσφατα πέρασαν μία διπλή περιπέτεια υγείας, καθώς έκαναν διπλή μαστεκτομή, έδωσαν μία νέα συνέντευξη.

Οι δημοσιογράφοι μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Buongriorno» και αποκάλυψαν ότι δεν έχουν σχέσεις με τον πατέρα τους. Τα όσα είπε η Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026).

«Εννοείται ότι θα θέλαμε το podcast μας να μεταφερθεί στην τηλεόραση. Εμείς δεν είμαστε παιδιά του Youtube, είμαστε παιδιά της τηλεόρασης… Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε πολύ διαφορετικά και σκληρά. Τώρα στην τηλεόραση βλέπουμε μια ανθρωποφαγία. Μια τηλεοπτική φαγωμάρα. Δε βλέπω κανέναν να “μαλώνει” για κάποιο θέμα αποκλειστικό που μπορεί να φέρει. Ο ένας σχολιάζει τον άλλον τι κάνει. Δε γίνεται έτσι. Τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε μάθει έτσι», είπε αρχικά η Βαλεντίνη Ράντη.

«Ήταν και άλλες εποχές τότε. Απλά, ο τηλεοπτικός πολιτισμός είναι αυτός που “σώζει” και χρειάζεται για να κάνουμε όλοι σωστά τη δουλειά μας… Ίσως καλό είναι να μη μεταφέρεις το σπίτι σου στην τηλεόραση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στο podcast, είναι ότι άνθρωποι που δε τους ξέραμε και δεν είχαμε δουλέψει μαζί τους, μας είπαν αμέσως “ναι”. Και υπήρχαν και άνθρωποι, από ριάλιτι ή κάτι τέτοιο, που δεν απάντησαν καν. Και το “όχι” απάντηση είναι και τη δέχεσαι, αλλά η καθόλου απάντηση με ενοχλεί», πρόσθεσε η Αγάθη Ράντη.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στη μητέρα τους, με λόγια αγάπης.

«Η μαμά μας είναι ο φάρος στη θάλασσα. Η ζωή είναι μια θάλασσα, άλλοτε έχει κύματα και άλλοτε είναι πιο ήπια. Η μαμά είναι ο φάρος σε αυτή τη θάλασσα», δήλωσε η Αγάθη Ράντη.

«Μεγαλώσαμε μόνο με τη μαμά μας. Έκανε 2 και 3 δουλειές για να μας μεγαλώσει. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογένεια, δε μπορεί να μη σεβαστεί. Όταν έχεις μια τέτοια μάνα για πρότυπο, έτσι γίνεσαι κι εσύ. Πατέρας δεν υπήρχε στη ζωή μας. Δεν είχαμε σχέσεις μαζί του. Η μαμά μας κλήθηκε να έχει πολλούς ρόλους», πρόσθεσε η δίδυμη αδελφή της για τον πατέρα τους.

«Η απόφασή μας να κάνουμε παιδιά, ήταν πολύ συνειδητή. Δεν έτυχε. Προσπαθήσαμε πολύ και οι δυο. Κάναμε παιδί πάνω από τα 40 και οι δυο. Θέλαμε να έχουμε μια δεμένη οικογένεια. Το τι γονιός είσαι, θα στο πει και το παιδί σου. Τα παιδιά μας είναι τα πάντα στη ζωή μας», ανέφεραν ακόμα.

«Δε ξέρω αν είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να δώσουμε κάποιο μήνυμα στις γυναίκες. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε, είναι ότι όλες οι καταστάσεις στη ζωή μας, θέλουν δύναμη, στήριξη, αγάπη και κάποιον να πει ότι όλα θα πάνε καλά, και θα πάνε», είπε στη συνέχεια η Αγάθη Ράντη για την απόφασή τους να προχωρήσουν σε διπλή μαστεκτομή.