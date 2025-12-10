Άγγελος Λάτσιος: Οι νέες φωτογραφίες του γιου της Ελένης Μενεγάκη από το Ναυτικό

Πριν από μία εβδομάδα ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο Ναυτικό, παρουσία της υπερήφανης μητέρας του, Ελένης Μενεγάκη και των υπόλοιπων συγγενών του.
Ο 23χρονος υπηρετεί τη «μαμά πατρίδα» και δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκεται στο Ναυτικό. Μάλιστα, ο Άγγελος Λάτσιος που είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media αποφάσισε να μοιραστεί δύο νέες φωτογραφίες, στις οποίες φορά τη στολή του και βρίσκεται με τους υπόλοιπους ναύτες.
Μάλιστα, ο Άγγελος Λάτσιος θέλησε να μοιραστεί δύο ίδιες πόζες, μία έγχρωμη και μία ασπρόμαυρη, ενώ η ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (10.12.2025) κέντρισε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων και κέρδισε αμέτρητα likes και θετικά σχόλια.
Την ημέρα της ορκωμοσίας του Άγγελου Λάτσιου, η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιάννης Λάτσιος, ο Μάκης Παντζόπουλος και τα υπόλοιπα συγγενικά του πρόσωπα βρέθηκαν εκεί για να τον καμαρώσουν να φορά τη στολή του.
«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν…. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Περηφάνεια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου σ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε!», είχε γράψει η παρουσιάστρια σε ανάρτηση που είχε κάνει για την ξεχωριστή αυτή ημέρα στη ζωή του μονάκριβου γιου της.