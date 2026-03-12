Αγνώριστη η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, με κοντό μαλλί και άσπρα φρύδια

Αγνώριστη εμφανίστηκε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα σε πρόσφατη έξοδό της με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια. Το εμβληματικό μοντέλο που μεσουρανούσε στις πασαρέλες, τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρόσφατη εμφάνισή της στο πάρτι για το νέο τεύχος του περιοδικού «LUI», που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου σε ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Το 54χρονο μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια, που έχει γεννηθεί στη Σλοβακία, έχει συνδέσει το όνομά της με τις μακριές ξανθές μπούκλες που για χρόνια αποτελούσαν σήμα κατατεθέν της, εμφανίστηκε με πολύ κοντά μαλλιά σε πλατινέ χρώμα και τα φρύδια της σε ίδια απόχρωση.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα oversized ριγέ σακάκι, το οποίο συνδύασε με διχτυωτό καλσόν και γόβες, δημιουργώντας ένα λουκ που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα και στον δυναμισμό.