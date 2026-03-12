Lifestyle

Αγνώριστη η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, με κοντό μαλλί και άσπρα φρύδια

Το 54χρονο μοντέλο με νέο κούρεμα και στιλ
Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα
Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα / Credit line: Domine Jerome / ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Αγνώριστη εμφανίστηκε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα σε πρόσφατη έξοδό της με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια. Το εμβληματικό μοντέλο που μεσουρανούσε στις πασαρέλες, τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρόσφατη εμφάνισή της στο πάρτι για το νέο τεύχος του περιοδικού «LUI», που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου σε ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Το 54χρονο μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια, που έχει γεννηθεί στη Σλοβακία, έχει συνδέσει το όνομά της με τις μακριές ξανθές μπούκλες που για χρόνια αποτελούσαν σήμα κατατεθέν της, εμφανίστηκε με πολύ κοντά μαλλιά σε πλατινέ χρώμα και τα φρύδια της σε ίδια απόχρωση. 

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα με κοντό μαλλί και άσπρα φρύδια /
Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα με κοντό μαλλί και άσπρα φρύδια / Credit line: Domine Jerome / ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα oversized ριγέ σακάκι, το οποίο συνδύασε με διχτυωτό καλσόν και γόβες, δημιουργώντας ένα λουκ που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα και στον δυναμισμό. 

