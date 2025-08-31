Άγρια κόντρα και βαριές κουβέντες ανάμεσα σε Δημήτρη Παπανώτα και Άννα Μαρία Λογοθέτη

Κόντρα με εκατέρωθεν επιθέσεις και βαρείς χαρακτηρισμούς είχαν ο Δημήτρης Παπανώτας και η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μέσω αναρτήσεων στα social media.

Όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (31.08.2025) η Άννα Μαρία Λογοθέτη στο Facebook και προκάλεσε την οργή του γνωστού δημοσιογράφου. Έτσι ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε δημοσίως, ενώ το ίδιο έκανε στη συνέχεια και εκείνη…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«In other words… Όσο κράτησε η εργαλειοποίηση του τραγικού γεγονότος, με στόχο να καθυστερήσει η δίκη, με παραμύθια από τον πάτο μας και σύμμαχο τον κάθε πικραμένο, διαταραγμένο, αστοιχείωτο Ζαίο και ακροδεξιό ταγάρι, που μας έκαναν μπακ απ για να ρίξουμε την κυβέρνηση, καλά ήταν», έγραψε σε ανάρτησή της η Άννα Μαρία Λογοθέτη, αναδημοσιεύοντας την είδηση ότι ακυρώνεται η συναυλία μνήμης για τα θύματα των Τεμπών λόγω προβλήματος υγείας του μαέστρου.

Το ξέσπασμα του Δημήτρη Παπανώτα

Βλέποντας την ανάρτηση που έκανε η Άννα Μαρία Λογοθέτη, ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε στην πρώην παρουσιάστρια, τονίζοντας ότι κάποτε εκείνη προσπαθούσε να πάρει προβολή μέσω της δικής του εκπομπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό το κοριτσάκι μου το έφερνε η μάνα του στην εκπομπή μου, να την προβάλουμε λίγο… Και δυστυχώς το κάνανε. Αλλά ευτυχώς, όταν είσαι ατάλαντη και με IQ ραδικιού, δεν… Όσο προβολή κι αν έχεις, καταλήγεις πωλήτρια στο αεροδρόμιο… Ε, Άννα Μαρία;

Υ.Γ. Όποιος κατάλαβε τι λέει στο κείμενό της η wannabe παρουσιάστρια, να έρθει να τον βραβεύσουμε σε μία σεμνή τελετή», έγραψε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπανώτας, ρίχνοντας τα πυρά του στην Άννα Μαρία Λογοθέτη.

Η απάντηση της Άννας Μαρίας Λογοθέτη

Η Άννα Μαρία Λογοθέτη δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του δημοσιογράφου και θέλησε να απαντήσει, υπογραμμίζοντας ότι παρόλο που τη θεωρεί ατάλαντη, επιθυμούσε να συνεργαστεί μαζί της…

«Dear Παπανώ,

Μόνο το πόπολο σου μπορεί να φάει αμάσητη την παραμύθα πως παρακαλούσα το New Channel για προβολή, πόσο μάλλον την δική σου εκπομπή που τότε διαφήμιζε συνοικιακά μπαράκια στο Γαλάτσι, την ώρα που συμμετείχα και παρουσίαζα το πιο επιτυχημένο ιταλικό format ψυχαγωγικού μουσικοχορευτικού show που πέρασε ποτέ από την ιδιωτική τηλεόραση, και χτύπαγε 78% τηλεθέαση κάθε μεσημέρι.

Επίσης διακρίνω πως σου είναι δύσκολο να κατανοήσεις πως είχα την ωριμότητα, την οικονομική δυνατότητα, και το σθένος να εγκαταλείψω τον λαμπερό αγγελικά πλασμένο χώρο της showbiz για να ασχοληθώ με πιο σοβαρά πράγματα όπως το λιανεμπόριο και το έκανα με επιτυχία για πολλά χρόνια, ως μέτοχος σε 14 καταστήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά) όπου και εργάστηκα ως sales executive manager μέχρι που η μητρότητα με απορρόφησε ολοκληρωτικά και αφοσιώθηκα στο παιδί μου.

Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Επίσης… Ως αριστερός προοδευτικός που δηλώνεις, μου κάνει εντύπωση που αναφέρεις το “πωλήτρια” ως κάτι υποτιμητικό.

Αν κρίνω σωστά, θα έπρεπε να σέβεσαι κάθε εργασία συμπάσχοντας για τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, πόσο μάλλον των γυναικών που έχουν κάνει υπέρτατο αγώνα να επέλθει η ισορροπία σε μια εργασιακή “ανδροκρατούμενη” κοινωνία και να το επικροτείς. Εκτός αν συμμερίζεσαι τις κραυγές των πάλαι ποτέ ακραίων ανεγκέφαλων, (κάποιοι είναι και προοδευτικοί φαν σου) πως όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάρτισης, κάνουν βίζιτες.

Λυπάμαι επίσης, πως σε ενοχλεί το γεγονός πως έχω πολιτική άποψη. Βλέπεις, πάντα είχα και αυτό ενοχλούσε τον επαγγελματικό κύκλο σου.

Λυπάμαι που συνάδελφοι σου πανελίστες, δεν μπορούν να κατανοήσουν την εξέλιξη μιας γυναίκας όταν είναι προσωπική της επιλογή.

Η εργατικότητα του “κυρ παντελή”… Η διάθεση για κοινωνική μόρφωση και η ικανότητα να μπορεί να εκφέρει γνώμη για όλα, εκτός από το σιδέρωμα και το μαγείρεμα είναι γεγονός εδώ και πολλά πολλά χρόνια Δημήτρη μου.

Και πρόσεχε, γιατί αυτές τις απόψεις που εκθέτεις τις διαβάζουμε πρωτίστως από ακροδεξιούς… μην σε παρεξηγήσουν οι ακόλουθοι.

Πάντως, το 2014 ήθελες επίμονα να γίνουμε ντουέτο στο ραδιόφωνο. Αν θυμάσαι…

Εγώ ήμουν ήδη ενεργή ραδιοφωνικά κάθε πρωί στον ART FM.

Δεν ήμουν ατάλαντη αν κρίνω από τα τότε λεγόμενα σου. Στην βεράντα μου στην Κηφισιά ήσουν που τα λέγαμε… Τι δουλειά είχες στο σπίτι μιας “ατάλαντης”; Ε, Δημήτρη μου;», έγραψε μεταξύ άλλων η Άννα Μαρία Λογοθέτη στην ανάρτησή της.