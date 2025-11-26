Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου αυτοπροτάθηκαν για νονοί του μωρού της Κατερίνα Καινούργιου

Δηλώσεις στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησαν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου και μετά τις ευχές που της έστειλαν για το μωράκι που περιμένει, αυτοπροτάθηκαν για νονοί.

Το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025), στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA προβλήθηκαν τα όσα είπαν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου. Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η Κατερίνα Καινούργιου τους ευχαρίστησε και αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί ήδη η νονά του παιδιού της και θα είναι μία φίλη της.

«Αυτό που έρχεται είναι μαγικό για την Κατερίνα. Εμείς το καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε πατεράδες. Ζει ένα όνειρο η Κατερίνα τώρα», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Πρέπει να κοιμηθεί, να μαζέψει ύπνο, θα το χρειαστεί», πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Εμείς εδώ οι δύο το σκεφτήκαμε και το συζητήσαμε, είμαστε υποψήφιοι να βαφτίσουμε κιόλας, αν χρειαστεί. Είμαστε γουρλήδες σε αυτό», δήλωσε αμέσως μετά ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Θα βαφτίσουμε αλλά ο Δημήτρης θα πει το “Πιστεύω” γιατί έχει πολλά ρο και δεν μπορώ να το πω εγώ», είπε με χιούμορ ο Άκης Παυλόπουλος.

Αμέσως μετά η Κατερίνα Καινούργιου τους ευχαρίστησε για την πρότασή του, αλλά δήλωσε ότι έχει βρεθεί η νονά της μικρούλας και θα είναι μία φίλη της, η Ζωή.

«Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή τους πρόθεση, το εκτιμώ, το είπαν με πολύ μεγάλη ευγένεια. Είπα πως το μωράκι με το καλό όταν γεννηθεί θα το βαφτίσει η φίλη μου, η Ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.