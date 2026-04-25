Akylas: Είχα διαβάσει σχόλια που έλεγαν πως στον ημιτελικό δεν είχα πολλή ενέργεια, εκεί τρελάθηκα

Τόσο στο promo tour για το “Ferto” στην Eurovision 2026 όσο και στη σχέση που διατηρεί με τις κριτικές και τα σχόλια στα social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Akylas στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live, το Σάββατο 25 Απριλίου, στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο Akylas: “Οι πιο εκκεντρικές εμφανίσεις είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πολύ για το promo tour γιατί ο στόχος μας ήταν να μην περάσουμε αδιάφοροι. Το θέμα ήταν να προκαλέσουμε. Είτε μας πουν “ωραία, αυτά τα ρούχα” είτε μας πουν “καλά, τι φοράει αυτός ο κλόουν;” είναι θετικό γιατί μας συζητάνε” δήλωσε, αρχικά, ο νεαρός τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Όσο μπορώ ακούω τις κριτικές. Ακόμη και στο “Sing for Greece” δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μπει και είχα διαβάσει σχόλια από την πρώτη εμφάνιση στον ημιτελικό, που έλεγαν ότι δεν είχα πολλή ενέργεια.”

“Εκεί τρελάθηκα, ήμουν σε φάση “τέλος, θα ‘χω περισσότερη ενέργεια”. Ήμουν εκεί δυο βράδια μέχρι τον τελικό και έκανα πρόβες στο σπίτι μου, με το μικρόφωνο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, Ακύλας στις νέες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.