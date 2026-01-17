Αλεξάνδρα Δουβαρά: «Πάντα ήμουν και μπαμπάς, ακόμα και όταν δεν είχα χωρίσει» λέει η παρουσιάστρια της ΕΡΤ

Η Αλεξάνδρα Δουβαρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμα-δες» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η παρουσιάστρια μίλησε για τα όσα άλλαξαν στην καθημερινότητά της, μετά το διαζύγιο και αναφέρθηκε στα δύο παιδιά της, που μεγαλώνουν κοντά της. Όπως είπε πάντοτε είχε τον ρόλο και του πατέρα, αφού έβαζε τιμωρίες, ωστόσο μετά τον χωρισμό οι ισορροπίες στο σπίτι άλλαξαν.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Δουβαρά εξομολογήθηκε αρχικά πως «αλλάζουν οι ισορροπίες όταν μέσα στο σπίτι είναι μόνο η μαμά και δεν έχεις και το αντρικό στοιχείο. Γιατί γίνεται η μαμά και μάνα και πατέρας. Ο μπαμπάς υπάρχει, είναι συμμετοχικός αλλά, όταν δεν είναι μες στο σπίτι, δεν μπορεί να βοηθήσει την ώρα κρίσης. Οπότε εκεί το παίρνεις όλο πάνω σου».

«Ο μικρός μου γιος ακολουθεί κατά πόδας και παίρνει όλα τα αρνητικά της εφηβείας (σ.σ. στην οποία βρίσκεται ο δεύτερος της γιος). Θέλει να μεγαλώσει πολύ πιο γρήγορα από την ηλικία του, θέλει να ντύνεται όπως ο μεγάλος, θέλει να βγαίνει όπως ο μεγάλος».

«Πάντα ήμουν μπαμπάς, ακόμα και όταν δεν είχα χωρίσει. Γιατί εγώ ήμουν η “κακιά μαμά”, εγώ έβαζα τις τιμωρίες, εγώ προσπαθούσα να βάλω τα όρια και αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο νομίζω πως έχω αποτύχει πλήρως. Είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα αυτά και για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί δεν είχα κανένα γονεϊκό πρότυπο, γιατί είχαν χωρίσει και οι δικοί μου γονείς όταν ήμουν πολύ μικρή» συμπλήρωσε η Αλεξάνδρα Δουβαρά στο νέο επεισόδιο της εβδομαδιαίας εκπομπής της ΕΡΤ.

Με μακρά κι επιτυχημένη πορεία στον χώρο, η Αλεξάνδρα Δουβαρά κατάφερε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή και δεν απασχόλησε ποτέ με αυτή.