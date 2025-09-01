Lifestyle

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Κάτια Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της αγαπημένης φίλης της

Το μοντέλο ανέβασε σε story τέσσερις φωτογραφίες τους, από στιγμές που είχαν ζήσει μαζί.
Με αφορμή την συμπλήρωση μιας εβδομάδας από τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών, η Κάτια Δέδε έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στο instagram για να θυμηθεί την φίλη της.

Έπειτα από την σκληρή μάχη με τον καρκίνο, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από την ζωή αφήνοντας πίσω πολλούς αγαπημένους της ανθρώπους, όπως σε αυτή την περίπτωση την παλιά της φίλη Κάτια Δέδε, η οποία θέλησε να θυμηθεί τις στιγμές που έχουν περάσει μαζί από μικρές.

Η Κάτια Δέδε έχασε μια από τις καλύτερες φίλες της και θέλησε να κάνει μια ανάρτηση για εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο δημοσίευσε σε story τέσσερις κοινές τους φωτογραφίες, από στιγμές που είχαν ζήσει μαζί. Πάνω στα στιγμιότυπα, έγραψε το όνομα «Αλεξάνδρα» και πρόσθεσε το emoji μιας ραγισμένης καρδιάς.

