Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μου αρέσει να προστατεύω την προσωπική μου ζωή»

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, αναφερόμενη στους paparazzi και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις διακοπές της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη.

Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν αισθάνθηκε άνετα με την έκθεση αυτών των στιγμών, τονίζοντας πως επιθυμεί να προστατεύει την προσωπική της ζωή, με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να ξεκαθαρίζει πως θέλει να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός.

«Η αλήθεια είναι ότι με ενόχλησε λίγο γιατί δεν το καταλαβαίναμε. Ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε την ώρα που συνέβαινε. Μου αρέσει να προστατεύω τις στιγμές μου και γενικά την προσωπική μου ζωή. Είναι επιλογή μου πλέον, θέλω να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός», τόνισε.

Στην συνέχεια η επιχειρηματίας και influencer πρόσθεσε:

«Συμφωνούμε, ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Έχουμε μια κοινή γραμμή. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κινηθώ νομικά. Αυτό έχει συμβεί από πολλούς celebrities της showbiz, στο τέλος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι χάσιμο χρόνου».

Υπενθυμίζεται πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο 27χρονος δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκούδης είναι ζευγάρι εδώ και καιρό, ωστόσο αμφότεροι προσπαθούν να κρατήσουν την σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.