Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Όταν είσαι με έναν άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής (25-01-2026) σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και ανέφερε πως αυτό το διάστημα δεν βρίσκεται σε σχέση. Το μοντέλο εξήγησε τη φιλοσοφία της και έδειξε να έχει κατασταλάξει στις απόψεις της, αναφορικά με τα κριτήρια που βάζει στα προσωπικά της.

Στις δηλώσεις της, που μετέδωσε η εκπομπή «Breakfast@Star», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε σε ερωτήσεις για τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς έχει συμπεριφερθεί σε προηγούμενες σχέσεις της.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνο το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφο, έχει συμβεί και αυτό. Μετά τον χωρισμό δεν κάνω block και unfollow, αυτά τα έκανα σε μικρότερη ηλικία, τότε ήμουν πιο παρορμητική. Αν υπάρξει επόμενος σύντροφος θα σβήσω τις φωτογραφίες που έχω τώρα (σ.σ με πρώην συντρόφους της). Έχω αφήσει κάποιες στο προφίλ μου, κάποιες που ήταν too much τις έχω κρύψει, τις έχω βάλει στην αρχειοθέτηση».

Προ μηνών, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε μιλήσει για τις αισθητικές επεμβάσεις και την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.