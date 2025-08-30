Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το νέο άλμπουμ από τις διακοπές της και η πρώτη πόζα με τον Αλέξανδρο Λυκούδη

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στο πλευρό του νέου συντρόφου της, Αλέξανδρου Λυκούδη απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και δείχνει πιο όμορφη και ευτυχισμένη από ποτέ.

Η γνωστή influencer το βράδυ της Παρασκευής (29.08.2025) μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες της από τις διακοπές που έκανε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στην Κεφαλονιά. Μαζί της ήταν και ο δικηγόρος αγαπημένος της. Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου το ζευγάρι πόζαρε πλάι πλάι.

Ωστόσο επέλεξε να δείξει μόνο τις… σκιές τους, καθώς η επιχειρηματίας επιθυμεί να προφυλάσσει τον δεσμό τους από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου (@alexandra__panagiotarou)

Μάλιστα, προ ημερών, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε επισκεφθεί και την Άτοκο και φωτογραφήθηκε με τους… κατοίκους της περιοχής που δεν είναι άλλοι από συμπαθή μαύρα γουρούνια.