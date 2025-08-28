Lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Βόλτα με τη μητέρα της Έφη Καναβού στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Μάνα και κόρη εμφανίστηκαν μαζί στα Ματογιάννια και ήταν αδύνατον να περάσουν απαρατήρητες
H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την μητέρα της, Έφη Καναβού
H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την μητέρα της, Έφη Καναβού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η μητέρα της βρέθηκαν μαζί στο νησί των Ανέμων και έκαναν νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια. Η Μύκονος είναι το νησί που λατρεύουν και προσπαθούν να επισκέπτονται με κάθε ευκαιρία.

Τόσο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου όσο και η μητέρα της δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την παρουσία φωτογράφων στα Ματογιάννια. Η Μύκονος παραμένει γεμάτη τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, με τα βλέμματα να κεντρίζουν οι «επώνυμοι» της showbiz.

Με ένα λαμπερό χρυσό μίνι φόρεμα το οποίο αναδείκνυε το σώμα της και «Cowboy» μπότες, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε ένα εκρηκτικό συνδυασμό ο οποίος δεν έμεινε απαρατήρητος. Την εμφάνιση της ολοκλήρωσε με μία τσάντα ακριβού οίκου η οποία ταίριαζε στα χρώματα του συνολικού look.

Η μητέρα της Έφη Καναβού, επέλεξε να φορέσει ένα maxi φόρεμα συνδυάζοντάς το με ασημί γόβες και χρυσή τσάντα.

H Aλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Μύκονο
H Aλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Μύκονο
Βόλτα με την μητέρα της Έφη Καναβού
Βόλτα με την μητέρα της Έφη Καναβού

panagiotarou ndp

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται να έχει βρει στον έρωτα στο πρόσωπο του δικηγόρου Αλέξανδρου Λυκούδη, ωστόσο αυτή τη φορά έχει επιλέξει να προφυλάξει τη σχέση της από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ρένα Μόρφη: «Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου, με πλήγωσε, έγινε χαμός»
«Με το σύζυγό μου έχουμε συμφωνήσει πως είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε» λέει μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Ρένα Μόρφη
2
Newsit logo
Newsit logo