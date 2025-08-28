Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Βόλτα με τη μητέρα της Έφη Καναβού στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η μητέρα της βρέθηκαν μαζί στο νησί των Ανέμων και έκαναν νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια. Η Μύκονος είναι το νησί που λατρεύουν και προσπαθούν να επισκέπτονται με κάθε ευκαιρία.

Τόσο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου όσο και η μητέρα της δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την παρουσία φωτογράφων στα Ματογιάννια. Η Μύκονος παραμένει γεμάτη τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, με τα βλέμματα να κεντρίζουν οι «επώνυμοι» της showbiz.

Με ένα λαμπερό χρυσό μίνι φόρεμα το οποίο αναδείκνυε το σώμα της και «Cowboy» μπότες, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε ένα εκρηκτικό συνδυασμό ο οποίος δεν έμεινε απαρατήρητος. Την εμφάνιση της ολοκλήρωσε με μία τσάντα ακριβού οίκου η οποία ταίριαζε στα χρώματα του συνολικού look.

Η μητέρα της Έφη Καναβού, επέλεξε να φορέσει ένα maxi φόρεμα συνδυάζοντάς το με ασημί γόβες και χρυσή τσάντα.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται να έχει βρει στον έρωτα στο πρόσωπο του δικηγόρου Αλέξανδρου Λυκούδη, ωστόσο αυτή τη φορά έχει επιλέξει να προφυλάξει τη σχέση της από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της.