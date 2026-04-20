Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Χόρεψε το τραγούδι «Μασάι» της Έλλης Κοκκίνου με άτομα της φυλής στην Αφρική

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στην Αφρική και ανάμεσα στα άλλα που έκανε, ήταν και να χορέψει το τραγούδι «Μασάι» που ερμήνευσε η Έλλη Κοκκίνου, με άτομα της φυλής. Η επιχειρηματίας έδειχνε να το απολαμβάνει και δεν παρέλειψε να δημοσιοποιήσει το σχετικό βίντεο στα social media.

Σε αυτό η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου χορεύει πλαισιωμένη από «αληθινούς» Μασάι, που ζουν στην Κένυα και στην Τανζανία. Η ζωή τους περιστρέφεται γύρω από τα κοπάδια τους και ξεχωρίζουν για τις έντονες κόκκινες ενδυμασίες τους.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks κάνει σαφάρι στην Κένυα και ήρθε σε επαφή με τη φυλή, μαθαίνοντας στους κατοίκους της το κομμάτι της τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε το 2003 και μαζί τους έκανε χορογραφία την οποία ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, γράφοντας με χιούμορ: «Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι… κι αυτός ακόμα typing».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πρόσθεσε: «Μπας και ξεφύγω από το stalking».

Οι νέοι άνδρες της φυλής των Μασάι εκπαιδεύονται ως πολεμιστές, ενώ ο παραδοσιακός χορός τους περιλαμβάνει εντυπωσιακά άλματα.