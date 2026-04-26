Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Έμαθα για τον θάνατο του αδερφού μου 10 λεπτά πριν βγω να παίξω στο θέατρο

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Κυριακής, 26 Απριλίου, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και περιέγραψε την δυσκολότερη στιγμή της καριέρας του. Τότε που έμαθε πως ο αδερφός του έφυγε από τη ζωή και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου για να κάνει τη δουλειά του. Όπως ανέφερε στην Κατερίνα Καραβάτου, που ήταν ανάμεσα στους θεατές εκείνης της παράστασης, όλος ο θίασος έκανε λάθη, επειδή οι συνάδελφοί του είχαν την έννοια του.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκανε τη δουλειά του χωρίς να φανεί ο ψυχικός πόνος που τον διακατείχε. Οι θεατές χειροκρότησαν τον ίδιο και τους συναδέλφους του, χωρίς να καταλάβουν το δράμα που βίωνε ο ηθοποιός. Ο αδερφός του είχε χάσει τη μάχη με τον καρκίνο και ο θάνατός του, τον είχε συντρίψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Ήταν λίγες ώρες πριν. Μου το ανακοίνωσαν και έπρεπε να βγω στη σκηνή. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηθοποιός που το έκανε αυτό. Θυμάμαι την ταραχή όλων των υπολοίπων. Ήταν η Ρένια Λουιζίδου, ο Στέλιος Μάινας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ένας σπουδαίος θίασος και ήταν όλοι ταραγμένοι. Ήξεραν πάνω κάτω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην υγεία του αδερφού μου και μια αναμονή για εμένα και με άκουσαν που μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο σκηνοθέτης με ρώτησε, “μήπως να ακυρώσουμε;”.

Του λέω “Σε δέκα λεπτά ξεκινάει η παράσταση, με 2.000 κόσμο, τι να ακυρώσουμε;”. Θυμάμαι όλοι έκαναν λάθη, γιατί είχαν την έγνοια μου. Ήταν ένα πράγμα που προσπάθησα να το διαχειριστώ. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα… Εκείνη την ώρα μπήκα σε αυτό το κανάλι, να εκτελέσω τη δουλειά μου».

Η Κατερίνα Καραβάτου μάλιστα ήταν παρούσα στο θέατρο εκείνη την ημέρα: «Εμείς οι δύο, εσύ μπορεί να μη το θυμάσαι καν, αλλά έχουμε μοιραστεί, μια στιγμή δικιά σου που ήταν πολύ ιδιαίτερη. Είχα έρθει να σε δω στο θέατρο στην Κρήτη, πριν πολλά χρόνια και θυμάμαι να έρχομαι στα καμαρίνια να σε δω και σε βλέπω χαρούμενο και παγωμένο ταυτόχρονα. Και μου λες: “έχω χάσει μόλις τον αδελφό μου”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξέρεις πόσο το έχω ακόμα και το σκέφτομαι αυτό Αλέξανδρε; Έκανες την παράσταση και ήρθες σε επαφή με κόσμο έχοντας μάθει αυτό το τραγικό νέο, είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Εκτός από τον αδικοχαμένο αδερφό του, ο ηθοποιός αποκάλυψε το 2023 στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ότι έχει και μία ετεροθαλή αδερφή, την Παναγιώτα Ρομέρο Μπουρδούμη, η οποία ζει στην Κολομβία και έχει τρεις κόρες.