Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Τώρα οδεύω σιγά σιγά στα 50, δεν κάθομαι να ψάξω για σύντροφο, όπως όταν ήμουνα πιτσιρικάς

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και μίλησε τόσο για την επιτυχία της σειράς «Το σόι σου» που επέστρεψε φέτος στον ALPHA όσο και για την προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (13.01.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για όλα. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης εξήγησε ότι όσο μεγαλώνει τόσο λιγότερο αναζητά να κάνει μία νέα σχέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το διαζύγιο είναι εδώ και τρία χρόνια. Τώρα κλείνουμε τρία χρόνια. Υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι μετά την καταιγίδα που ήταν δυνατή, γιατί ήρθαν τα πράγματα διαφορετικά στη ζωή μας, και προσπαθούμε, το λέω και για την πρώην σύζυγό μου, να είμαστε κοντά στο παιδί, να είμαστε από πάνω, να φροντίζουμε. Κάνουμε και κοινές διακοπές, μπορεί να τύχει, γιατί το παιδί αυτό θέλει να νιώθει ασφάλεια και να βλέπει καλά τους γονείς του. Άμα βλέπει καλά τους γονείς του, κι αυτό θα περάσει καλά», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

«Δεν ψάχνω κάτι τώρα… Τώρα οδεύω σιγά σιγά στα 50. Δεν κάθομαι να ψάξω (σ.σ. για σύντροφο), όπως όταν ήμουνα πιτσιρικάς. Σίγουρα νομίζω το βασικό είναι να υπάρχει συνεννόηση, επικοινωνία, κατανόηση. Μην ξεχνάς ότι δεν είμαι και μια εύκολη περίπτωση, έχω και ένα παιδί. Θεωρητικά δεν είμαι το κελεπούρι, με αυτή την έννοια. Το βασικό είναι η επικοινωνία και η κατανόηση», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός για την προσωπική του ζωή.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για τη σειρά «Το σόι σου» που επέστρεψε τηλεοπτικά, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

«Η επιστροφή της σειράς ήταν ένα αίτημα του κόσμου κι έγινε πραγματικότητα, ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη», είπε, προσθέτοντας: «Σαφώς υπήρχε αγωνία το πώς θα ανταποκριθεί το κοινό. Όλοι περίμεναν ότι θα έχει ανταπόκριση αλλά όχι τόσο μεγάλη, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, που ξέρουμε οι άνθρωποι τηλεόρασης, το πώς κινούνται τα νούμερα τηλεθέασης».