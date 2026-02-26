Αλέξανδρος Τσουβέλας: Διάβασα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σκέφτηκα να κάνω κι εγώ την «Άρτα» ή «Λιόσια»

«Έκανα την ανάρτηση γιατί όλοι εμένα έβριζαν, μου έλεγαν… ντροπή σου», δήλωσε κατά τη διάρκεια μίας νέας του συνέντευξη ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026). Ο γνωστός stand up comedian, μετά την επιτυχημένη του περιοδεία στη Γερμανία, όπου γνώρισε μεγάλη αποδοχή από τους Έλληνες ομογενείς, βρέθηκε αντιμέτωπος με παράπονα, σχετικά με τις υψηλές τιμές των κυλικείων στους χώρους φιλοξενίας των παραστάσεών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μάλιστα, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ανάρτηση στο Instagram, εξηγώντας πως δεν ευθύνεται ο ίδιος για τις τιμές των κυλικείων.

«Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να ‘ρθει η τροχαία της Στουτγάρδης να ελέγξει την κυκλοφορία στις 23:30. Με έβριζαν κάποιοι γιατί τα κυλικεία ήταν πολύ ακριβά γενικά. Μου έλεγαν “ντροπή σου Τσουβέλα” και λέω κάτσε να βάλω εγώ μία ανάρτηση, μη νομίζει ο κόσμος ότι τον γδέρνω, ότι έχω το εισιτήριο και του παίρνω και τα ποπ κορν και τα αναψυκτικά. Με την έννοια ότι δεν έχω εγώ κάποια οικονομική σχέση με το κυλικείο», ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Για τα επαγγελματικά του, αναφορικά με το τηλεοπτικό κομμάτι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε: «Έρχονται κι άλλα πράγματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει, είμαστε στα σκαριά. Έχει να κάνει με μία παράσταση, αλλά τα τηλεοπτικά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ανανεώσουμε. Το “Τότε και τώρα” πάει πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα πολιτικά, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε: «Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να δημιουργηθεί. Περιμένουμε την κυρία Καρυστιανού και το κόμμα, να δούμε τον κύριο Τσίπρα αν τυχόν προχωρήσει σε κάτι επίσημο.

Διάβασα και το βιβλίο του Τσίπρα για να ‘χω μία εικόνα. Είναι και η Άρτα, είμαστε απ’ τα διπλανά χωριά. Μια χαρά ήταν το βιβλίο, πήγε και πάρα πολύ καλά εισπρακτικά. Σκέφτηκα να κάνω κι εγώ την “Άρτα” ή “Λιόσια”. Και να ‘χω τη μούρη μου έτσι απ’ έξω και ένα κλαρίνο».