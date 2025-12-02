Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: «Έλεγε να μην τρώμε έξω κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή και τον ξεφτιλίζουμε»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού του και αναφέρθηκε στις σπουδές του και στα νεανικά του χρόνια.

Ο γνωστός κωμικός ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (02.12.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε τόσο για τη φοιτητική του ζωή όσο και το ξεκίνημά του στο ραδιόφωνο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας κάποια εποχή τραγουδούσε σε μαγαζί της Θεσσαλονίκης, ενώ δήλωσε ότι ο πατέρας του δεν ήταν αυστηρός ως ιερέας αλλά ζητούσε από την οικογένεια του να μην τρώει κρέας δημοσίως τη Μεγάλη Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι γονείς μου ήθελα να μπω στο Πανεπιστήμιο. Πέρασα ΤΕΙ με δέσμες. Επειδή οι γονείς μου είναι απ’ το ίδιο χωριό, τέσσερις μήνες, Πάσχα, Χριστούγεννα ήμουνα στην Άρτα και μέναμε μόνιμα στο Περιστέρι», αποκάλυψε αρχικά.

«Το όνειρό μου ήταν να μπω στη Νομική. Πέρασα ΤΕΙ Διοίκησης Οικονομία Βιβλιοθηκονομία Θεσσαλονίκη, αλλά πνιγόμουν. Ήμουν σε μία σχολή όπου πρέπει να βρούμε τον τίτλο του βιβλίου με το διάστημα, με το ιστορικό, με την ιστορική καταγραφή. Πήγα και άντεξα 10 μήνες.

Τραγουδούσα σε μία ταβέρνα κρυφά απ’ τους γονείς μου, γιατί έτρωγα τα λεφτά που μου στέλναν, έτρωγα και αυτά που έβγαζα, γενικά τα… έτρωγα», δήλωσε στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πληρωνόμουνα και έτρωγα και σνίτσελ με πουρέ μετά. Είχαμε και φαγητό», πρόσθεσε.

«Μετά μου είχε μπει το σαράκι και έκανα σκετσάκια, όλη την ώρα. Γύρισα Αθήνα και ασχολήθηκα στα 23 μου, το 2003 προς 4 έκανα την πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Κάνω ραδιόφωνο 21 χρόνια. Ήταν βέβαια και εποχή άνθησης τότε. Ήταν ένας σταθμός αθλητικός, επειδή τα έβλεπα όλα αυτά τα αθλητικά, Champions 98,2».

Πήγα και τους είπα “γεια σας, κάνω μιμήσεις, κάνω τέτοια πράγματα. Θέλετε για κάποια διαφήμιση;” Μόνος μου. Πήγα, χτύπησα την πόρτα. Και γελούσαν εκεί θυμάμαι στο production και μου λέει “από αθλητικά πώς πας;” μου λέει αυτός. Λέω “βλέπω τα πάντα” και μου έκανε κάποιες ερωτήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας: «”2:00 το βράδυ με 6:00 το πρωί” μου λέει “θα κάνεις ραδιόφωνομε γραμμές, ξεκινάς τη Δευτέρα”».

«Κάποιες φορές στην παράσταση, δεν το κάνω πια, έπαιρνα δύο ανθρώπους και να κάναμε ένα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ποιοι είναι έτοιμοι να το κάνουν, βλέπεις στο 100% την ενέργεια. Επίσης άνθρωποι που ήταν στην αρχή αρνητικοί, γίναν κορυφαίοι στη βραδιά. Και είναι ωραίο αυτό, αυτό το «ξεκλείδωμα» έχει και μια ψυχοθεραπευτική μορφή.

Επίσης περιέγραψε τι συνέβη με έναν θεατή, στον οποίο αναγκάστηκε να πει «εξαφανίσου από εδώ για να μην σε κουτουλήσω».

«Κάποια στιγμή άκουσα έναν μπάρμπα να λέει σε ένα παιδάκι, 7 ετών, που το ενοχλήσουν να βαρέσει μπουνιές σε ένα άλλο παιδάκι. Λέω “τι λέτε στο παιδί;” και μου λέει “άκου, ο Θεός μας έδωσε χέρια. Άμα ήθελε να μην παίζουμε ξύλο, θα μας έδινε μαξιλάρια”. Εγώ γέλασα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά μερικοί άνθρωποι είναι μεγαλωμένοι με πιο άγριες διαθέσεις», δήλωσε ακόμα για ένα περιστατικό που τον έχει σημαδέψει.

«Ο πατέρας μου δεν ήταν αυστηρός ιερέας. Δεν έλεγε “νηστεύουμε τώρα”, έλεγε μόνο “μην τρώτε κρέας έξω τη Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε”. Υπήρχε ένας συντηρητισμός αλλά μέχρι εκεί. Η μητέρα μου δεν ήταν αυτή η παπαδιά η κλασική.

Ήταν οι γονείς οι οποίοι ήρθαν από το χωριό στην Αθήνα και δούλευαν πάρα πολλές ώρες για να εξασφαλίσουν στα παιδιά ό,τι δεν είχαν εκείνοι. Τα υλικά αγαθά τότε έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στο να δείξει μια οικογένεια ότι περνάει καλύτερα από την άλλη. Η ευτυχία ήταν συγκριτική αλλά καταλαβαίνω, αλλά το υλικό αγαθό έπαιζε σπουδαίο ρόλο», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.