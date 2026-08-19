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Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ανέκδοτη φωτογραφία από ταξίδι στην Ιταλία με τον Βλάσση Μπονάτσο

Το στιγμιότυπο δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά είχε αναλάβει ο ίδιος χρέη φωτογράφου
Βουγιουκλάκη και Μπονάτσος
(Πηγή φωτογραφίας: Instagram / alikivougiouklakiofficial)
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Μια ανέκδοτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη από ταξίδι στην Ιταλία, στο οποίο βρισκόταν μαζί και ο Βλάσσης Μπονάτσος, έφερε στη δημοσιότητα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram με το όνομα της μητέρας του και προέρχεται από ιδιωτικό οικογενειακό αρχείο.

Στο συγκεκριμένο ταξίδι, εκτός από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Βλάσση Μπονάτσο, βρισκόταν μαζί τους και η φίλη της ηθοποιού Μουμού Ηλιοπούλου. Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τη φωτογραφία δεν είχε τραβήξει ο προσωπικός φωτογράφος της σταρ, Κλεισθένης, αλλά ο ίδιος.

«Για αλλαγή, τη φωτογραφία την έβγαλα εγώ»

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε: «Και όσο το καλοκαίρι συνεχίζει, ανεβάζω μια αδημοσίευτη φωτογραφία στο ταξίδι που πήγαμε με τη μητέρα μου στην Ιταλία με τον Βλάσση Μπονάτσο και τη φίλη της Μουμού Ηλιοπούλου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Και για αλλαγή δεν την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία ο προσωπικός της φωτογράφος Κλεισθένης αλλά εγώ».

Η ανάρτηση αποτελεί ακόμη ένα στιγμιότυπο από το προσωπικό αρχείο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που ο γιος της επιλέγει κατά καιρούς να μοιράζεται με το κοινό μέσω των social media.

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