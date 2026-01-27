Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στα αζήτητα το σπίτι της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου – Μειώθηκε η τιμή πώλησης

Οι μήνες περνούν αλλά αγοραστής για το θρυλικό σπίτι που έμενε η Αλίκη Βουγιουκλάκη επί της Στησιχόρου, δεν βρίσκεται. Το μεσιτικό γραφείο που έχει αναλάβει να τρέξει τις διαδικασίες, αποφάσισε να μειώσει την τιμή πώλησης από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, στα 3,5 εκ. Μια σειρά από δημοσιεύματα προ μηνών, που έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές, φαίνεται ότι στην πράξη διαψεύστηκαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, η εύρεση αγοραστή για το ιστορικό σπίτι της «εθνικής σταρ», εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Το πολυτελές διαμέρισμα δεν ήταν απλώς ένα σπίτι. Ήταν το σκηνικό της πιο γοητευτικής κινηματογραφικής ζωής, γεμάτο λάμψη, μυστικά και θεατρική φινέτσα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαταστάθηκε στη Στησιχόρου το 1962, στα πρώτα χρόνια της θριαμβευτικής της καθιέρωσης. Το κουδούνι του σπιτιού έγραφε μόνο «Αλίκη» – όπως ακριβώς την ήξερε όλη η Ελλάδα.

Το διαμέρισμα της κόστισε 2 εκατομμύρια δραχμές, τιμή καλή για την εποχή. Όμως το σπίτι μεταμορφώθηκε σιγά σιγά με πολυτελείς παρεμβάσεις, ειδικά μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το 1965. Επρόκειτο για ένα ρετιρέ επτά δωματίων, στον τέταρτο όροφο νεόδμητης πολυκατοικίας, με θέα στο Ζάππειο.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δημιούργησε εκεί έναν προσωπικό παράδεισο, γεμάτο παλαιά έπιπλα, αντίκες, καθρέφτες και στολίδια που θύμιζαν θεατρική σκηνή. Ξεχώριζε το «σαλόνι της κυρίας» με τις κούκλες και τα δώρα των θαυμαστών της. Η ίδια αγαπούσε την ιδιωτικότητα, καλύπτοντας τις τζαμαρίες με βαριές, σκουρόχρωμες κουρτίνες.

Μετά το διαζύγιο, η διακόσμηση άλλαξε για πρώτη φορά. Μια δεύτερη ανανέωση έγινε το 1995. Δεν πρόλαβε να το χαρεί. Η αντίστροφη μέτρηση, λόγω καρκίνου είχε ξεκινήσει, με την Βουγιουκλάκη να πεθαίνει τον Ιούλιο του 1996.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προβλήθηκαν εικόνες από το εσωτερικό του διαμερίσματος και μίλησε ο αρχισυντάκτης της Espresso, Στέργιος Σαμαρτζής, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναφορικά με την εύρεση αγοραστή.

Το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη επί της Στησιχόρου πωλείται για δεύτερη φορά. Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια έφυγε από τη ζωή και πλέον το σπίτι αναζητά το νέο του ιδιοκτήτη.