Αν Χάθαγουεϊ: Κομμωτής σταρ του Χόλιγουντ ξεσπάει για την ηθοποιό – «Η χειρότερη εμπειρία που είχα»

Η Αν Χάθαγουεϊ έχει μείνει αξέχαστη, με την αρνητική έννοια, στον Εμάνουελ Μίλερ. Ο διάσημος κομμωτής είχε μόνο αρνητικά να πει για την ηθοποιό.

Ο διάσημος κομμωτής επωνύμων, Εμάνουελ Μίλερ μίλησε για τις συνεργασίες του με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ. Όπως αποκάλυψε, η χειρότερη εμπειρία που είχε ήταν με την Αν Χάθαγουεϊ. «Έκανα μια ταινία με την Αν Χάθαγουεϊ, ήταν μια από τις χειρότερες εμπειρίες μου. Η Αν δεν με αναγνώρισε ποτέ σαν άνθρωπο. Για τεσσεράμισι μήνες μου φερόταν σαν να είμαι υπηρέτης», είπε.

Πρόσθεσε πως η ηθοποιός δεν τον ρώτησε ούτε μια φορά αν ήταν καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για εκείνον ή την οικογένειά του και δεν μπήκε σε καμιά προσωπική συζήτηση μαζί του.

«Της έφτιαχνα τα μαλλιά κι ήμασταν μόνοι, ένας προς έναν. Ποτέ δεν είπε “έχεις μια κόρη, έχεις άλλα παιδιά;” ή “πόσο καιρό είσαι παντρεμένος;”. Δεν υπήρξε ποτέ προσωπική συζήτηση», αναφέρει.

Ο κομμωτής Εμάνουελ Μίλερ, συνέχισε εξηγώντας πως είχε πολλές φιλικές και ζεστές συζητήσεις με άλλες διασημότητες όλα αυτά τα χρόνια, όπως η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζόνι Ντεπ και ο Τομ Χανκς, αλλά τόνισε ότι «η Αν Χάθαγουεϊ δεν το έκανε ποτέ αυτό».

