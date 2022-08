Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η ηθοποιός Αν Χεκ (Anne Heche) – και πρώην σύντροφος της Έλεν Ντε Τζένερις – η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Το πρωί της Παρασκευής η πρώην σύντροφος της Έλεν Ντε Τζένερις οδηγούσε το αυτοκίνητό της στην περιοχή Mar Vista του Λος Άντζελες όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – έπεσε πάνω σε ένα γκαράζ σπιτιού. Στη συνέχεια η Χεκ προσπάθησε να κάνει όπισθεν και να φύγει, πέφτοντας με ταχύτητα πάνω σε σπίτι. Τόσο το σπίτι όσο και το αυτοκίνητο της Χεκ τυλίχθηκαν αμέσως στις φλόγες.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν την ηθοποιό να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο, ενώ τα ρούχα της έχουν καεί. Μάλιστα, η Χεκ διακρίνεται πάνω στο φορείο να προσπαθεί να σηκωθεί για να φύγει.

Κατά την επίσημη ενημέρωση, χρειάστηκε πάνω από μία ώρα και τη συνδρομή 59 πυροσβεστών ώστε να σβήσει η φωτιά, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής αναφέρει πως: «Μια ενήλικη γυναίκα βρέθηκε μέσα στο όχημα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση».

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Χεκ βρίσκεται διασωληνωμένη στην Εντατική.

Actress Anne Heche, 53, is intubated in critical condition with serious burns after crashing her Mini Cooper into garage https://t.co/HjDa2ZELvF pic.twitter.com/i3qnIX5Rjc