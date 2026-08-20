Αναστασία Παντούση: Το διαφορετικό καλοκαίρι στη Βέρνη – Βουτιές στον ποταμό Άαρ

Στη Βέρνη επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Αναστασία Παντούση, με την ηθοποιό να μοιράζεται στα social media εικόνες από την παραμονή της στην ελβετική πρωτεύουσα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν οι βουτιές της στον ποταμό Άαρ, ακολουθώντας μια ιδιαίτερα δημοφιλή συνήθεια των κατοίκων της πόλης κατά τους θερινούς μήνες.

Η Αναστασία Παντούση, η οποία συνηθίζει να επιλέγει ταξίδια στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις μαζί με τον σύντροφό της, Ιωάννη Παπαζήση, παρουσίασε αυτή τη φορά μια διαφορετική πλευρά της Βέρνης. Η ηθοποιός δημοσίευσε την Πέμπτη (20.08.2026) φωτογραφίες από τη βόλτα και το μπάνιο της στον Άαρ, περιγράφοντας με χιούμορ την εμπειρία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είπα να συνοδεύσω τους εργαζομένους της Βέρνης από τη δουλειά προς το σπίτι, κολυμπώντας ή καλύτερα αφήνοντας να μας πάει το ποτάμι», έγραψε στην ανάρτησή της.

Όπως εξήγησε, προμηθεύτηκε μια αδιάβροχη τσάντα για τα προσωπικά της αντικείμενα και ακολούθησε τη διαδρομή στο ποτάμι μαζί με μια γυναίκα που επέστρεφε από τη δουλειά της.

«Αγόρασα λοιπόν την αδιάβροχη φούξια τσαντούλα μου, έβαλα μέσα τα πράγματά μου, έκανα την καινούρια μου φίλη που γύριζε στο σπίτι από τη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να βγω και ας κατέληγα όπου…», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ημέρα συνεχίστηκε με πιο χαλαρούς ρυθμούς, με την Παντούση να αναφέρεται στις μικρές στάσεις που ακολούθησαν μετά το μπάνιο της στον Άαρ.

«Βγήκα τελικά μέσα στην τρελή χαρά. Μπύρες, χοτ ντογκ, freddo espresso (παρακαλώ), σαντουιτσάρα με σολομό σε bagel και δημόσια μπαλκονάρα με τραπέζι για πάρτι μας», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Αναστασία Παντούση εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ελβετική πόλη, σημειώνοντας: «Καληνύχτα. Βέρνη, είσαι ένα όνειρο! Σε όλα σου!».