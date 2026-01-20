Lifestyle

Αναστασία: Βίντεο από τη στιγμή που θαμώνας «πέταξε» έναν καναπέ στην πίστα, ενώ τραγουδούσε

Παρόλο που το θέαμα ήταν πρωτόγνωρο η τραγουδίστρια διατήρησε την ψυχραιμία της
Αναστασία
Η Αναστασία επί σκηνής με τον... καναπέ

Η Αναστασία αποτελεί μία από τις «καθαρόαιμες» λαϊκές φωνές της νέας γενιάς και παρόλο που δε βρίσκεται πολλά χρόνια στον χώρο της ελληνικής δισκογραφίας έχει πολλούς ακολούθους.

Μέχρι πριν από μερικά εικοσιτετράωρα εμφανιζόταν μαζί με τον Ηλία Καμπακάκη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, διασκεδάζοντας με τις επιτυχίες το κοινό. Μάλιστα, η Αναστασία, λίγο πριν την ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας, βίωσε ένα απίστευτο περιστατικό όταν θαμώνας «πέταξε» έναν καναπέ στην πίστα, ενώ εκείνη τραγουδούσε. 

Παρόλο που το θέαμα ήταν πρωτόγνωρο τόσο για εκείνη όσο και για τους υπόλοιπους θαμώνες που βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο, η Αναστασία διατήρησε την ψυχραιμία της την ώρα που είδε τον καναπέ να… προσγειώνεται στην πίστα και συνέχισε να τραγουδάει. 

«Ραγίζει απόψε η καρδιά», τραγουδούσε η Αναστασία την ώρα που συνέβη το παράξενο αυτό περιστατικό. 
