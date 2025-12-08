Lifestyle

Ανδρομάχη – «Πάρε Ρεπό»: το νέο της viral τραγούδι με το παιχνιδιάρικο video clip

Το τραγούδι έχει ήδη γίνει ήδη viral στο TikTok και δίνει ρυθμό, ενέργεια και ανεμελιά στην καθημερινότητα
Ανδρομάχη
Η Ανδρομάχη

Η Ανδρομάχη προτείνει την πιο μελωδική και αγαπησιάρικη απόδραση με το νέο τραγούδι της «Πάρε Ρεπό» που κυκλοφορεί μαζί με music video από την Panik Records.

Το τραγούδι «Πάρε Ρεπό» της Ανδρομάχης , που έχει ήδη γίνει viral στο TikTok με χιλιάδες video creations, δίνει ρυθμό, ενέργεια και ανεμελιά στην καθημερινότητα.

Τη μουσική έγραψε ο Κωνσταντίνος Παντζής και τους στίχους η Ανδρομάχη, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους μετά την τεράστια επιτυχία «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;» που σάρωσε τα streams, τα YouTube views, τα social media και τα DJ sets, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της χρονιάς.

Το «Πάρε Ρεπό» οπτικοποιείται με παιχνιδιάρικη διάθεση, καθώς η Ανδρομάχη δίνει έναν ευρηματικό τρόπο για να πείσουμε τον αγαπημένο μας να πάρει ένα ρεπό για χάρη μας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Konstantinidis και τις χορογραφίες Tasos Xiarcho.

Την ίδια στιγμή η Ανδρομάχη συνεχίζει να γοητεύει και επί σκηνής, καθώς βρίσκεται με τον Θοδωρή Φέρρη στο «Posidonio» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

