Ανησυχία για τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Το απρόοπτο με την πόρτα

«Ο Άρνολντ είναι καλά;» αναρωτιούνται οι φαν του
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να πλησιάζει μια πόρτα και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο που ανησύχησε τους θαυμαστές του.  Ο ίδιος φαίνεται να αστειεύεται ότι είναι «πολύ ογκώδης για να περάσει» από την πόρτα, αλλά δεν… έπεισε.

Το βίντεο έχει προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media, με θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την υγεία του αγαπημένου τους ηθοποιού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Πολλοί ζητούν να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση του Σβαρτσενέγκερ και αναρωτιούνται «αν ο Άρνολντ είναι καλά».

