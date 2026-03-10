Ανησυχία για τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Το απρόοπτο με την πόρτα

Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να πλησιάζει μια πόρτα και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο που ανησύχησε τους θαυμαστές του. Ο ίδιος φαίνεται να αστειεύεται ότι είναι «πολύ ογκώδης για να περάσει» από την πόρτα, αλλά δεν… έπεισε.

Το βίντεο έχει προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media, με θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την υγεία του αγαπημένου τους ηθοποιού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

He was clearly joking about being too big to fit but people are… pic.twitter.com/1LZ2Q9tJ14 — HustleBitch (@HustleBitch_) March 9, 2026

Πολλοί ζητούν να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση του Σβαρτσενέγκερ και αναρωτιούνται «αν ο Άρνολντ είναι καλά».