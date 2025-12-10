Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Άννα Κανδαράκη: «Να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» – Η συγκινητική ανάρτηση μετά την εξομολόγηση για τον καρκίνο

«Μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά. Με ντροπή, με ταπεινότητα» έγραψε η γνωστή ψιχολόγος
Άννα Κανδαράκη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η φετινή ονομαστική εορτή, ήταν πολύ διαφορετική για την ψυχολόγο Άννα Κανδαράκη. Μετά την δημόσια αποκάλυψή της για τη μάχη με τον καρκίνο, οι ευχές αγάπης ήταν πολλές. Και εκείνη, ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο, με μια νέα ανάρτηση.

Δημοσιεύοντας μια selfie η γνωστή ψυχολόγος ανέφερε: «Μια διαφορετική γιορτή. Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά. Μητρικές. Με κουβέντες καρδιάς».

«Και εγώ μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη; Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο. Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά. Προχωράμε», γράφει στο μήνυμά της η Άννα Κανδαράκη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr. Anna Kandaraki (@anna_kandaraki)

Η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Με ένα διαφορετικό βίντεο, η Άννα Κανδαράκη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου εξομολογήθηκε πως για δεύτερη φορά δίνει μάχη με τον καρκίνο του αίματος.

«Αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος – ελπίζω τουλάχιστον – μιας πολύ δύσκολης περιόδου που πολεμούσα και πάλευα με μία πολλή σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, με έναν καρκίνο στο αίμα. Για δεύτερη φορά, η πρώτη φορά ήταν πριν από εννέα χρόνια και τώρα ξαναήρθε», αναφέρει αρχικά η Άννα Κανδαράκη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr. Anna Kandaraki (@anna_kandaraki)

«Τον πάλευα όλο αυτόν τον χρόνο που πέρασε. Δεν είμαι έτοιμη να πω πολλά πράγματα, όμως αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πρώτα απ’ όλα ήθελα να βγάλω αυτή την περούκα από το κεφάλι μου, δεν θα μπορούσα αλλιώς να σας παρουσιάσω αυτό το πολύ ωραία και πετυχημένο look», ανέφερε για την αλλαγή στη εικόνα της, συνοδεύοντας το βίντεο με ένα μακροσκελή κείμενο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
226
82
81
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον λόγο που δεν έκανε οικογένεια: «Έλεγα γιατί να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που το περιμένει αυτή η μοίρα»
«Μου είχε συμβεί στην εφηβεία μου ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό κύκλο που με επηρέασε», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
Newsit logo
Newsit logo