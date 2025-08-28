Άννα Κουρνίκοβα και Ενρίκε Ιγκλέσιας ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για 4η φορά – Ξανά έγκυος η 44χρονη

Η Άννα Κουρνίκοβα είναι έγκυος για 4η φορά και ο σύζυγός της Ενρίκε Ιγκλέσιας πλέει σε πελάγη ευτυχίας κοντά της. Η πρώην τενίστρια είναι στον τέταρτο μήνα της κύησης και όλα εξελίσσονται ομαλά, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού περιοδικού «Hola».

Άννα Κουρνίκοβα και Ενρίκε Ιγκλέσιας έχουν αποκτήσεις μέχρι σήμερα τρία παιδιά. Τους δίδυμους Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2001. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Escape» και από τότε είναι μαζί. Έχουν επιλέξει να κρατούν την σχέση τους και την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ζουν στο Μαϊάμι.

Η σταρ του τένις Άννα Κουρνίκοβα, η οποία αποσύρθηκε πολύ νωρίς από τα κορτ – μόλις στα 21 της χρόνια – και αφοσιώθηκε στην οικογένειά της με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας, εμφανίστηκε πριν από μερικούς μήνες σε αναπηρικό αμαξίδιο, προκαλώντας ανησυχίες για την υγεία της.

Η Ρωσίδα τενίστρια και καλλονή εθεάθη στα «Bal Harbour Shops» στο Μαϊάμι της Φλόριντα, φορώντας μία ορθοπεδική μπότα στο ένα της πόδι. Οι φωτογραφίες που έφερε στο φως η Daily Mail έδειχναν την Άννα Κουρνίκοβα ντυμένη με ένα μαύρο σπορ σύνολο, έχοντας στα μαλλιά της ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Λίγους μήνες μετά έγινε γνωστό πως η 44χρονη είναι και πάλι έγκυος.

Ο Ιγκλέσιας είχε μιλήσει στο παρελθόν σε συνέντευξή του, για την απόφασή τους να μην παντρευτούν. «Ίσως είναι επειδή προέρχομαι από χωρισμένους γονείς, αλλά δεν νομίζω ότι αγαπάς κάποιον περισσότερο εξαιτίας ενός χαρτιού», είχε δηλώσει το 2012.

«Στις μέρες μας, δεν είναι ταμπού να κάνεις παιδιά και να μην είσαι παντρεμένος. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να είσαι καλός γονιός» είχε συμπληρώσει ο ίδιος. Η Άννα Κουρνίκοβα, είναι χωρίς υπερβολή μία από τις πλέον εντυπωσιακές τενίστριες και τα έκανε όλα νωρίς στην καριέρα της. Νωρίς έλαμψε και νωρίς αποσύρθηκε.

Περιοδικά και φωτογραφίσεις

Εκτός από μία μία πολύ καλή τενίστρια ήταν και μία πανέμορφη γυναίκα κι αυτό δεν μπορούσαν να το αγνοήσουν ούτε η τηλεόραση ούτε τα περιοδικά.

Το νεαρό κορίτσι από την Ρωσία τραβούσε πάντα τα βλέμματα με την εμφάνιση της και οι φωτογραφίσεις της σε κορυφαία περιοδικά του κόσμου έχουν περάσει στην ιστορία.

H πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο απασχολούσε τα ΜΜΕ και με τις σχέσεις της. Η προσωπική ζωή της ήταν κάποτε αντικείμενο κουτσομπολιού σε σημείο που η ίδια δήλωσε στο Sports Illustrated: «Σε κάθε χώρα που επισκέπτομαι, έχω έναν διαφορετικό φίλο και τους φιλάω όλους».

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας ήταν τελικά το άλλο της μισό. Με τον τραγουδιστή γνωρίστηκαν το 2001 όταν και συμμετείχε στο video clip του τραγουδιού του, με τον τίτλο «Escape». Το 2017 απέκτησαν τα δίδυμα Νίκολας και Λούσι ενώ το 2020 γεννήθηκε και το τρίτο τους παιδί, η Μαίρη.

Το 1998 θα ψηφιστεί από το ESPN ως η πιο «καυτή» αθλήτρια στον κόσμο ενώ το 2002 ήταν στις 100 πιο σέξι γυναίκες του κόσμου σύμφωνα με το FHM. Έως το 2008 ήταν η αθλήτρια με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Internet.