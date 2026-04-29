Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για «κίνημα Metoo»: Αν διαβάσεις την καταγγελία μου, είναι κάποια που υπονοούνται

«Εγώ δεν τα είπα όλα, είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν» είπε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Εγώ δεν τα είπα όλα, είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν» είπε μεταξύ άλλων η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για το κίνημα Metoo.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το κίνημα Metoo και τη δική της καταγγελία.

«Για μένα ήταν μια αναγκαιότητα όλο αυτό. Εγώ το έκανα μία φορά, απλά κατακερματίστηκε σε πολλά κομμάτια. Όταν αποφασίζεις βέβαια να μιλήσεις για κάτι στο πλαίσιο των είκοσι χρόνων μετά, πρέπει να μιλήσεις», είπε αρχικά η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους πρόσθεσε: «Εγώ δεν τα είπα όλα. Είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν. Αν διαβάσεις την καταγγελία μου, είναι κάποια που υπονοούνται, ακριβώς γιατί είχα μικρά παιδιά, οπότε κάποια πράγματα μπήκαν σε ένα σύνολο σκέψεων».

Ο Φάνης και οι γιοι σου ήταν ενήμεροι από πριν;

Φυσικά. Είχα μιλήσει με τα παιδιά μου πριν φτάσει αυτό να γίνει δημόσια.

Όταν ανακοινώθηκε η καταδικαστική απόφαση στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας τον περασμένο Ιούλιο, ξέσπασες σε κλάματα αγκαλιά με την επίσης καταγγέλλουσα Λένα Δροσάκη.

Αισθάνθηκα μια δικαίωση, γι’ αυτό και έκλαψα.

Lifestyle
