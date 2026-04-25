Άννα Μαρία Βέλλη: Εικόνες από το bachelorette πάρτι της λίγο πριν παντρευτεί τον Άρη Σλοβάκη με πολιτικό γάμο

Full in love είναι η Άννα Μαρία Βέλλη και έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση της. Η γνωστή youtuber ετοιμάζεται να παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον Άρη Σλοβάκη και το βράδυ της Παρασκευής (24-04-2026) τα «έσπασε» στο bachelorette party της με αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Άννα Μαρία Βέλλη και Άρης Σλοβάκης είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια. Η γνωστή youtuber για αρκετά μεγάλο διάστημα κράτησε την σχέση της μακριά από τα media. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε αρκετά χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη του 2020 οι δρόμοι του συναντήθηκαν ξανά, φτάνοντας στην πρόταση γάμου.

Η πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της Άρη Σλοβάκη έγινε πριν μερικούς μήνες σε ένα από τα ταξίδια τους στη Ρουάντα. Η ίδια ωστόσο έκανε την αποκάλυψη της ευχάριστης είδησης τον περασμένο Ιανουάριο μέσα από ένα βίντεό της στο YouΤube. Σε εκείνο το βίντεο, η Άννα Μαρία Βέλλη είχε αποκαλύψει ότι ο γάμος τους θα είναι πολιτικός.

«Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος και δεν θα πάμε με πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι» είχε πει. Οι ετοιμασίες ξεκίνησαν και η Άννα Μαρία Βέλλη, έκανε το bachelorette party της, με τον τρόπο που ήθελε και τα άτομα που επέλεξε να έχει κοντά της, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή νύχτα για εκείνη.

«Εγώ πέρασα μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2025. Τα έχω ψιλοπεί. Για όποιον δεν τα ξέρει, θα τα πω και τώρα. Ήμουν όλη την ώρα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ο μπαμπάς μου έπαθε εγκεφαλικό και το γατί μου είχε καρκίνο. Εν τέλει το χάσαμε. Οπότε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και δεν είναι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι. Όταν αρρωσταίνουν δικοί σου άνθρωποι, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση οικονομική», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Άννα Μαρία Βέλλη.