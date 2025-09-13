Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή έναρξη της συναυλίας στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο

Χιλιάδες κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Καλλιμάρμαρο για να απολαύσει την Άννα Βίσση που δίνει την πρώτη από τις δυο συναυλίες που έχει προγραμματίσει.

Το Καλλιμάρμαρο είναι κατάμεστο με την Άννα Βίσση να μην μπορεί να κρύψει την συγκίνησή της και είπε στους θαυμαστές της πως «αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο.

Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Εντυπωσιακή ήταν και η έναρξη της συναυλίας με την αγαπημένη τραγουδίστρια να ακούγεται να λέει «65 χρόνια. Πότε ήταν; Πριν λίγο».

Στις οθόνες εμφανίστηκε και ο Νίκος Καρβέλας ο οποίος ακούγεται να λέει για ένα τραγούδι που της έγραψε.

Η Άννα Βίσση βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο χρυσό σύνολο λίγο μετά τις 21:00 με το τραγούδι «Σε Περίπτωση Που», για το οποία έλαβε και δύο βραβεία στα MAD VMA 2025.

Το κοινό αποθέωσε την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» και να τραγουδάει μαζί της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Samantha Apostolopoulou (@majenco)

Το απόγευμα του Σαββάτου η περιοχή γύρω από το Καλλιμάρμαρο είχε πλημμυρίσει με χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση που είχαν σχηματίσει τεράστιες ουρές για να μπουν στο Στάδιο.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι πρώτοι άρχισαν να μπαίνουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 5 το απόγευμα!