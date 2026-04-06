Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη έκαναν unfollow η μία στην άλλη: Ρήξη στη φιλία τους

Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη πορεύτηκαν παράλληλα στη ζωή τα τελευταία 30 χρόνια, καταφέρνοντας να χτίσουν μία δυνατή φιλία που επισφραγίστηκε με μία κουμπαριά.

Ωστόσο, πλέον οι δυο τους φέρεται να μην ανταλλάσσουν ούτε λέξη, όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου, μέσω της εκπομπής «Happy Day» τη Δευτέρα (06.04.2026). Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη όχι μόνο δεν κάνουν πλέον παρέα, αλλά έκανε και unfollow η μία την άλλη στο Instagram.

«Εμείς από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια επίσημη απάντηση δεν θέλουμε τον πούμε ως τελειωμένη υπόθεση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις», άρχισε να λέει για το θέμα η Τίνα Μεσσαροπούλου, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να επισημαίνει ότι οι δύο άλλοτε επιστήθιες φίλες και κουμπάρες έκαναν unfollow η μία την άλλη στο Instagram.

«Δε θα έλεγα ότι μένουμε μόνο στο unfollow, έτσι; Υπάρχει μία ρήξη στις σχέσεις των δύο γυναικών που συνδέονται με μία φιλία 30 ετών, με μία κουμπαριά, γιατί η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον έναν από τους δύο γιους της Χριστίνας Πολίτη. Θέλω να σας πω ότι πλέον αυτές οι δύο γυναίκες δεν ανταλλάσσουν ούτε “γεια”. Ο λόγος φαίνεται πως είναι η νέα φιλία που έχει μπει στη ζωή της Άννας Βίσση, εννοώ τη φιλία που έχει -και επαγγελματική αλλά και προσωπική- με τη Δήμητρα Κούστα», αποκάλυψε ακόμα η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Δεν νομίζω ότι ζήλεψε τη φιλία, νομίζω ότι μπαίνει “φρένο” και φραγή στις παλιές φιλίες της Άννας Βίσση», πρόσθεσε.

«Εγώ ξέρω ότι σε μία από τις εμφανίσεις της Άννας, πήγε η Χριστίνα η Πολίτη να ανέβει στο καμαρίνι και της απαγορεύτηκε η είσοδος και από κει ξεκίνησε όλο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο που είχε η Άννα τώρα, η Χριστίνα επέλεξε να είναι στον Σάκη Ρουβά» αποκάλυψε με τη σειρά του ο Κώστας Φραγκολιάς, ο οποίος ήταν ζευγάρι με τη διάσημη τραγουδίστρια τη δεκαετία του 2000.

«Για μένα η πιο επιθετική κίνηση που δίνει τροφή στις εκπομπές είναι το unfollow. Το ότι υπάρχει το unfollow είναι η απόδειξη», είπε με τη σειρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Νομίζω… οι υπόλοιπες λεπτομέρειες δεν λέγονται», κατέληξε για το θέμα η Τίνα Μεσσαροπούλου.