Άννα Βίσση: Κοσμοσυρροή έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της τραγουδίστριας – Βίντεο με τις ουρές του κόσμου

Πλήθος κόσμος έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025) για τη να απολαύσει την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σε μία μοναδική συναυλία.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την περσινή συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας, την οποία παρακολούθησαν 65.000 θεατές, η Άννα Βίσση έδωσε νέα ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Καλλιμάρμαρο.

Παρόλο που η συναυλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από το Καλλιμάρμαρο από νωρίς το απόγευμα, καθώς οι πόρτες άνοιξαν στις 17.00. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές. Ο κόσμος περιμένει υπομονετικά να μπει στο στάδιο για να πάρει εγκαίρως τις θέσεις του προκειμένου να απολαύσει το μοναδικό υπερθέαμα.

<style=”font-size: inherit;”>Ένα ρεπορτάζ για τη συναυλία της Άννας Βίσση μεταδόθηκε στο απόγευμα του Σαββάτου στην εκπομπή «Weekend Live».</>

To GpS To Music δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο από την κοσμοσυρροή έξω από το Καλλιμάρμαρο.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας πρόκειται να διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Σημειώνεται ότι λόγω ενός θεαματικού sold out προγραμματίστηκε και δεύτερη συναυλία της Άννας Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.