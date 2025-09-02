Άννα Βίσση: Σπάνιες φωτογραφίες από τη στιγμή που έγινε νονά – Η συνάντηση με τον Έλτον Τζον και η κοινή τους πόζα

Τον περασμένο Μάιο και συγκεκριμένα στις (17.05.2025) η Άννα Βίσση βάφτισε τον μικρότερο γιο του γνωστού εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και της συζύγου του, Δήμητρας Κούστα.

Το μυστήριο είχε πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων θυρών σε ιδιωτικό χώρο στο Κάπρι της Ιταλίας με λίγο και εκλεκτούς καλεσμένους από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, ενώ η Άννα Βίσση εκτέλεσε χρέη νονάς. Στη βάφτιση είχε παρευρεθεί και ο σερ του διεθνούς μουσικού πενταγράμμου, Έλτον Τζον. Έτσι, οι δύο καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να μιλήσουν.

Σημειώνεται ότι ο μικρούλης είχε πάρει το όνομα Γιάννης Junior, ενώ δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας υλικό από την τελετή. Το μεσημέρι της Τρίτης (02.09.2025) η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια αποφάσισε να μοιραστεί τρεις σπάνιες φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή στιγμή της ζωής της και μάλιστα σε μία από αυτές ποζάρει μαζί με τον Έλτον Τζον.

«Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους… Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον», έγραψε η Άννα Βίσση ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Άννα Βίσση εμφανίζονται και οι κουμπάροι της και γονείς του μικρούλη, Γιάννης και Δήμητρα Κούστα.

Όπως είναι λογικό η παραπάνω ανάρτηση ξετρέλανε τους θαυμαστές της τραγουδίστριας, οι οποίοι έσπευσαν να της γράψουν κολακευτικά σχόλια και της χαρίσουν άπειρα likes.