Άννα Χατζησοφιά: «Ο θάνατος του αδελφού μου ήταν κάτι αιφνίδιο»

Η Άννα Χατζησοφιά μίλησε για την απώλεια του αγαπημένου της αδελφού, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα αλλά και τα δεδομένα στη μυθοπλασία του σήμερα.

Η γνωστή σεναριογράφος, ηθοποιός και πολιτικός παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) στην εκπομπή «Buongiorno». Αρχικά, η Άννα Χατζησοφιά αναφέρθηκε στην παράσταση «Μονόκλινο σε μπουάτ» που υπογράφει σκηνοθετικά, η οποία ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη.

«Είχα ενθουσιαστεί όταν διάβασα το βιβλίο μιας νέας γυναίκας, της δημοσιογράφου, Όλγας Στέφου. Η Όλγα στα 28 της, έπαθε σκλήρυνση κατά πλάκας. Είχε προηγηθεί μία κακοποίηση, ήταν θύμα έμφυλης βίας. Διαπραγματεύεται λοιπόν η παράσταση σκληρά θέματα, αποπνέει μία τέτοια αισιοδοξία και ανάταση ψυχική», είπε για το έργο.

Αμέσως μετά σχολίασε: «Πρέπει να θεσμοθετηθεί η γυναικοκτονία ως αυτοτελές, σεξιστικό και ρατσιστικό έγκλημα εναντίον των γυναικών. Έχουν γίνει βήματα, αλλά από την άλλη, έχουμε έναν πρόεδρο αυτή τη στιγμή στην Αμερική που θέλει να βάλει το γυναικείο σώμα και τη γυναικεία αυτοδιάθεση σε καλούπια τριών αιώνων πριν».

«Το πολιτικό τοπίο είναι λίγο θολό. Υπάρχει ένας κατακερματισμός με την αριστερά του κέντρου. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση», ανέφερε στη συνέχεια για τα πολιτικά δεδομένα στην Ελλάδα

Στη συνέχεια η Άννα Χατζησοφιά μίλησε για την τηλεόραση και σχολίασε πώς βλέπει τις σειρές του σήμερα.

«Θεωρώ ότι γίνονται ωραίες δουλειές στην τηλεόραση. Ο τομέας της κωμωδίας πάσχει. Δεν έχουμε βρει ακόμα το πέρασμα από την παλιού τύπου κωμωδία που κάναμε εμείς οι προηγούμενοι – γιατί τώρα πια είμαστε οι προηγούμενοι – στο σήμερα. Σήμερα βλέπεις κάποιες σειρές κωμικές, οι οποίες νομίζεις ότι βλέπεις κλώνους της “Anora”. Γιατί παιδιά; Απευθύνονται σε άλλη χώρα», είπε για τα δεδομένα της τηλεόρασης.

Τέλος, η Άννα Χατζησοφιά μίλησε και για τον αδελφό της, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, δηλώνοντας ότι ήταν κάτι ξαφνικό για την ίδια και την οικογένειά της.

«Αυτό είναι ένα από τα δυσάρεστα πράγματα της της ζωής. Ο θάνατος του αδελφού μου ήταν κάτι αιφνίδιο. Δεν το περιμέναμε. Ο Γιάννης ήταν αρκετά νέος, δεν είχε κάτι. Έφυγε πολύ απότομα και μη αναμενόμενα», εξομολογήθηκε.