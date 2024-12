Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της για τα «χρόνια πολλά» λίγες εβδομάδες πριν γίνουν γονείς

Με μία πολύ τρυφερή φωτογραφία, η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, ευχήθηκαν τα «χρόνια πολλά» για τα Χριστούγεννα.

Η Ανθή Βούλγαρη, ανέβασε την παραμονή των Χριστουγέννων, μία φωτογραφία στο Instagram, για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα στους φίλους και τους ακόλουθούς της.

Σε αυτή, το ζευγάρι είναι αγκαλιά, μέσα στα χιόνια και χαμογελούν στην κάμερα.

«Our last “just the two of us” Christmas. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο», έγραψε η Ανθή Βούλγαρη πάνω στη φωτογραφία, εννοώντας πως αυτά είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που η οικογένειά της θα αποτελείται μόνο από αυτούς τους δύο.

Σε λίγους μήνες, η γνωστή παρουσιάστρια με τον σύζυγό της θα κρατούν αγκαλιά το πρώτο τους παιδί.

Την χαρούμενη είδηση της εγκυμοσύνης, έκανε γνωστή η Ανθή Βούλγαρη, μέσα από τον «αέρα» του «Κοινωνία Ώρα Mega».