Ανθή Βούλγαρη: «Η ζωή μου όλη» γράφει σε νέα ανάρτηση με τον μονάκριβο γιο της

«Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα καρδιοχτυπούσα για δύο μικρά πατουσάκια» γράφει η Ανθή Βούλγαρη
Ανθή Βούλγαρη
Ανθή Βούλγαρη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε πριν από μερικούς μήνες η Ανθή Βούλγαρη που πλέον επικεντρώνεται στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου. Η παρουσιάστρια έχει πάντα ως πρώτη προτεραιότητα τον γιο της που μεγαλώνει.

Σε νέα της ανάρτηση, η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να εκφράσει την τρελή αδυναμία που έχει στο παιδί της ενώ, όπως παραδέχτηκε δεν περίμενε ποτέ να καρδιοχτυπήσει έτσι για ένα τόσο μικρό πλασματάκι.

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια του Mega έγραψε: «Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα καρδιοχτυπούσα για δύο μικρά πατουσάκια… Η ζωή μου όλη!».

Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη
Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη

Η παρουσιάστρια του MEGA είχε εξομολογηθεί πως έμαθε ότι είναι έγκυος, ενώ είχε αποκλείσει πλέον το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα

Όπως είχε αποκαλύψει η Ανθή Βούλγαρη, το μωράκι που απέκτησε με τον αγαπημένο της Κώστα Κωνσταντινίδη, τρώει ανά 1 με 1.5 ώρα γεγονός που την κάνει να μην κλείνει μάτι. «Είναι όμως το πιο γλυκό ξενύχτι», εξήγησε βλέποντας γεμάτη καμάρι το παιδί που έφερε στη ζωή.

