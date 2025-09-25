Ανθή Βούλγαρη: «Στην αρχή δεν έδινα πολύ σημασία στον Κώστα, ήμουν πάνω στο μωρό»

Η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη (25/9/2025), καλεσμένη στο πλατό του Buongiorno και αναφέρθηκε περισσότερο στο πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στη σχέση με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη μετά τη γέννηση του γιου τους.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ανθή Βούλγαρη, έγινε πριν λίγους μήνες μητέρα και παραδέχτηκε ότι το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση του γιου τους, τον σύζυγό της δεν «τον έβλεπε».

«Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι. Με τη μαμά μου κυρίως. Και με τον Κώστα στην αρχή που μου έλεγε ότι είμαι υπερβολική και υπεπροστατευτική. Τώρα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Επειδή έτυχε με την κολλητή μου να είμαστε μαζί σε ενδιαφέρουσα και γεννήσαμε σχεδόν μαζί, η Χριστίνα είναι στο τρίτο της παιδί, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω».

«Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα. Δεν υπήρχε ο Κώστας πουθενά, ήμουν πάνω στο μωρό. Τώρα το καλοκαίρι το βρήκαμε. Θα το ξαναπώ, οι σύντροφοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά… Αλλάζει, ξενυχτάει, έχει μπει κι αυτός σε αυτή τη ρουτίνα.

Τώρα τον βλέπω, είμαστε καλά. Εκείνος μια χαρά τα έκανε, απλά εγώ είχα μάτια μόνο για το μωρό, και τώρα δηλαδή. Μπαίνει σε άλλο πλαίσιο η σχέση. Από δυο, γίναμε τρεις και από σύντροφοι έχουμε γίνει και γονείς και πρέπει να ξανασυστηθούμε τώρα ως γονείς» είπε η Ανθή Βούλγαρη.