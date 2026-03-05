Αντώνης Γούναρης: Επαναπατρίστηκε ο γιος του που είχε εγκλωβιστεί στο Ομάν – «Πήγα στο αεροδρόμιο, ήταν ένα παράξενο συναίσθημα»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έγινε αιτία πολλοί Έλληνες να εγκλωβιστούν σε ξένα κράτη, βιώνοντας στιγμές τρόμου και αγωνίας. Ανάμεσά τους ήταν και ο γιος του Αντώνη Γούναρη, ο οποίος παρέμεινε για αρκετές ημέρες στο Ομάν και τελικά κατάφερε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο γιος του γνωστού συνθέτη είχε ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη μαζί με τη σύντροφό του και βρέθηκε εγκλωβισμένος στο Ομάν, μαζί με άλλους 115 Έλληνες. Ο Αντώνης Γούναρης μιλώντας στη «Super Κατερίνα» την Πέμπτη (05.03.2026) αποκάλυψε ότι γύρισε στο σπίτι του ασφαλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευτυχώς ήρθανε, όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δούλεψαν γι’ αυτό, γιατί δούλεψαν πολλοί άνθρωποι για να έρθουν. Ήταν 115 άτομα που έπρεπε να γυρίσουν και δούλεψαν πάρα πολύ για να επιστρέψει όλος αυτός ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

«Πήγα στο αεροδρόμιο να τους παραλάβω. Ήταν ένα συναίσθημα παράξενο, επαναπατρισμός. Δεν μας είχε ξανασυμβεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, γιατί περάσαμε αγωνία πέντε μέρες», δήλωσε ακόμα ο Αντώνης Γούναρης.

Ο γνωστός συνθέτης είχε μιλήσει ξανά για την περιπέτεια του γιου του, τονίζοντας ότι επιστρέφοντας από τη Σιγκαπούρη, ωστόσο το αεροπλάνο δεν κατάφερε να φτάσει στην Ντόχα κι από κει στην Ελλάδα, αλλά σταμάτησε στο Ομάν.