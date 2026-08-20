Αντώνης Κρόμπας: «Στα 40 έκανα μια στροφή 180 μοιρών στη ζωή μου»

Για μια ουσιαστική επανεκκίνηση στη ζωή του στην ηλικία των 40 ετών μίλησε ο Αντώνης Κρόμπας, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να απομακρυνθεί από καταστάσεις που ο ίδιος χαρακτήρισε αυτοκαταστροφικές, περιγράφοντας εκείνη την περίοδο ως μια στροφή «180 μοιρών».

Ο Αντώνης Κρόμπας εξήγησε ότι άργησε να δώσει τη συγκεκριμένη μάχη, επισημαίνοντας ωστόσο πως κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του χρόνο για να προχωρήσει σε μια ουσιαστική αλλαγή. Ο ηθοποιός σημείωσε ότι για τον ίδιο η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν ένιωσε αρκετά συνειδητοποιημένος και δυνατός ώστε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή του.

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«Φυσικά. Άργησα να τη δώσω αυτή τη μάχη. Ήταν αρκετά προχωρημένη η ηλικία των 40, αλλά ο καθένας, τελικά, έχει τους χρόνους του και, τη στιγμή που θα αισθανθεί έτοιμος, συνειδητοποιημένος και δυνατός, κάνει τη στροφή των όποιων μοιρών στη ζωή του. Εμένα ήταν 180 μοιρών σε εκείνη τη φάση», ανέφερε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο αλκοόλ, ο Αντώνης Κρόμπας υπογράμμισε ότι δεν το θεωρεί την αιτία των δυσκολιών που αντιμετώπιζε, αλλά περισσότερο μια συνέπεια της συνολικότερης στάσης ζωής που είχε εκείνη την περίοδο.

«Το αλκοόλ ήταν παράπλευρη συνέπεια. Δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η μη συνειδητοποιημένη διαδρομή μου, η μη συνειδητοποιημένη πορεία στη ζωή μου», είπε.

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Ο ίδιος περιέγραψε εκείνα τα χρόνια ως μια περίοδο «θολούρας», κατά την οποία λειτουργούσε περισσότερο αυθόρμητα και χωρίς σαφή προσανατολισμό.

«Τα πράγματα ήταν λίγο σε μια θολούρα, σε ένα φλου αρτιστίκ, τύπου να περνάμε καλά και όσα πάνε και όσα έρθουν», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν εκείνη την εποχή του έλειπε ένα συγκεκριμένο όραμα, ο Αντώνης Κρόμπας απάντησε ότι αυτό που του έλειπε περισσότερο ήταν η επίγνωση της στιγμής και των επιλογών του.

«Μου έλειπε η απόλυτη συνείδηση της στιγμής, του τι κάνω. Ήταν μια παρατεταμένη εφηβεία, για να το πω έτσι», κατέληξε.