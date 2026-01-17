Lifestyle

Αντώνης Ρέμος: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, για να του ευχηθεί για την γιορτή του

«Να τος. Ο δικός μου ο Αντώνης. Χρόνια Πολλά» έγραψε στην ανάρτησή της
Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ
Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ

Με μία κοινή τους φωτογραφία που ανέβασε στο instagram θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά η Υβόννη Μπόσνιακ στον σύζυγό της, Αντώνη Ρέμο, για την ονομαστική του εορτή.

Η Υβόννη Μπόσνιακ που είναι ζευγάρι με τον Αντώνη Ρέμο από το 2010 και παντρεύτηκαν το 2018 έχοντας αποκτήσει και μια κόρη, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες του τραγουδιστή.

Η σχεδιάστρια μόδας φαίνεται να είναι δίπλα στον σύζυγό της σε κάθε σημαντικό βήμα της καριέρας του και συχνά μέσα από το instagram μας δείχνει τις οικογενειακές τους στιγμές και εκφράζει την αγάπη και τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνον.

Η σημερινή μέρα, που αποτελεί την γιορτή του συζύγου της, ήταν ακόμα μία ευκαιρία για αν του δείξει πόσο πολύ τον αγαπάει και να του ευχηθεί χρόνια πολλά για την γιορτή του.

ρέμος

«Να τος. Ο δικός μου ο Αντώνης. Χρόνια Πολλά» έγραψε στην ανάρτησή της η Υβόννη Μπόσνιακ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
167
110
67
44
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo