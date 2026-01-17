Αντώνης Ρέμος: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, για να του ευχηθεί για την γιορτή του

Με μία κοινή τους φωτογραφία που ανέβασε στο instagram θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά η Υβόννη Μπόσνιακ στον σύζυγό της, Αντώνη Ρέμο, για την ονομαστική του εορτή.

Η Υβόννη Μπόσνιακ που είναι ζευγάρι με τον Αντώνη Ρέμο από το 2010 και παντρεύτηκαν το 2018 έχοντας αποκτήσει και μια κόρη, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες του τραγουδιστή.

Η σχεδιάστρια μόδας φαίνεται να είναι δίπλα στον σύζυγό της σε κάθε σημαντικό βήμα της καριέρας του και συχνά μέσα από το instagram μας δείχνει τις οικογενειακές τους στιγμές και εκφράζει την αγάπη και τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνον.

Η σημερινή μέρα, που αποτελεί την γιορτή του συζύγου της, ήταν ακόμα μία ευκαιρία για αν του δείξει πόσο πολύ τον αγαπάει και να του ευχηθεί χρόνια πολλά για την γιορτή του.

«Να τος. Ο δικός μου ο Αντώνης. Χρόνια Πολλά» έγραψε στην ανάρτησή της η Υβόννη Μπόσνιακ.