Αντώνης Ρέμος: Το τρυφερό φιλί στην Υβόννη Μπόσνιακ στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε η Υβόννη Μπόσνιακ πριν από λίγες ημέρες όταν βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Αντώνης Ρέμος. Η σχεδιάστρια μόδας απόλαυσε τον σύζυγό της επί σκηνής, παρακολουθώντας το πρόγραμμά του από τα πρώτα τραπέζια του μαγαζιού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι, οι οποίες τράβηξαν τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Κάποια στιγμή μάλιστα ο Αντώνης Ρέμος πλησίασε την Υβόννη Μπόσνιακ, αφιερώνοντάς της ένα από τα τραγούδια του, ενώ οι δυο τους αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η Υβόννη Μπόσνιακ έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμφάνισης, χωρίς να παίρνει στιγμή τα μάτια της από τον σύζυγό της.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ είναι ζευγάρι εδώ και 15 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη, η οποία ήρθε στον κόσμο το 2015. Τρία χρόνια μετά ο τραγουδιστής και η σχεδιάστρια ρούχων παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη.