Αντρέας Γεωργίου: Το beef με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, το spoiler για τη «Γη της ελιάς» και η εξομολόγηση για την κόρη του

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Αντρέας Γεωργίου και αναφέρθηκε στη «Γη της ελιάς», τον ερχομό της κόρης του, ενώ ταυτόχρονα έλυσε on και την κόντρα που είχε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν με κάλεσες τρία χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι κάτι έπαιζε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο», είπε στο ξεκίνημα της συνέντευξής του ο Αντρέας Γεωργίου στη Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής (25.01.2026), που βρέθηκε στο πλατό του «Χαμογέλα και πάλι».

«Να λύσουμε ένα beef που είχαμε στα γρήγορα;», είπε αρχικά ο Αντρέας Γεωργίου.

«Δεν είχαμε beef, αλλά εγώ γκρίνιαζα, ήμουν πολύ γκρινιάρα στο κανάλι και έλεγα “γιατί δεν έρχεται ο Αντρέας;”», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν με κάλεσες τρία χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι κάτι έπαιζε με τον Βασάλο, γιατί με έκανε unfollow στο Instagram», αποκρίθηκε ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός και ρώτησε τον Κωνσταντίνο Βασάλο γιατί τον έχει κάνει unfollow στο Instagram;

«Γιατί μου έχεις κάνει unfollow στο Instagram;», ρώτησε κι ο συνεργάτη της Σίσσυς Χρηστίδου απάντησε: «Δεν σε έχω κάνει».

«Με έχεις κάνει unfollow», επανέλαβε ο Αντρέας Γεωργίου κι ο Κωνσταντίνος Βασάλος του απάντησε: «Ψέματα λες τώρα». Ταυτόχρονα, μπήκε στο Instagram και να δείξει στον Αντρέα Γεωργίου ότι τον ακολουθεί.

«Δεν σ’ έχω κάνει unfollow. Με τρελαίνεις τώρα; “Ακολουθείτε” λέει. Αντρέα, κάτι άλλο πρέπει να μας πεις τώρα», πρόσθεσε κι ο Αντρέας Γεωργίου του απάντησε: «Θα σου πω, ήθελα να έρθεις στην παρέα μας».

«Έκανες καλή κωλοτούμπα, ήθελες να με εκθέσεις, αλλά δεν σου βγήκε, αλλά επειδή είσαι καλεσμένος, σε σέβομαι και θα το διαχειριστώ σωστά», είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος και το ζήτημα έληξε.

Αμέσως μετά, ο Αντρέας Γεωργίου μίλησε για τη ζωή του, ξεκαθαρίζοντας: «Κοίταξε να δεις, πλάνο δεν είχα ποτέ. Από πολύ μικρό παιδί ήξερα ότι θέλω να κάνω κάποια. Ήξερα ποιον δρόμο θέλω να ακολουθήσω. Από εκεί και πέρα, δούλεψα πάρα πολύ, πιστεύω πάντα ότι όποιος δουλεύει σκληρά και επιμένει, κάπου φτάνει. Δεν λέμε ότι έχουμε φτάσει κορυφή, ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Θέλω και κάτι παραπάνω όσον αφορά την εξέλιξή μου και τη σταδιοδρομία μου. Θέλω να εξελίσσομαι συνέχεια. Όμως δεν έχω πει ποτέ “α, θέλω να κάνω επιτυχία”, είπα ότι θέλω να κάνω κάποιες συγκεκριμένες δουλειές.

Στη συνέχεια, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για την πατρότητα.

«Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αυτό το συναίσθημα άμα δεν το έχεις ζήσει. Εγώ έλεγα στο περιβάλλον μου ότι ξέρω πώς είναι αυτό το συναίσθημα γιατί το αισθάνομαι ας πούμε για τα παιδιά των αδερφών μου. Έχουμε ανίψια αγαπημένα στην οικογένεια και πίστευα ότι αυτό είναι. Είναι κάτι παρόμοιο. Είναι πολύ κοντά, όμως είναι κάτι πολύ δικό σου αυτό που αισθάνεσαι. Οπότε δεν ήξερα και ακόμα δεν ξέρω, γιατί ανακαλύπτω κάθε μέρα ότι, το συζητούσα χθες με τη σύζυγό μου, ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει, δηλαδή κάθε μέρα γίνεται πιο δυνατό», είπε για τα συναισθήματα που του δημιούργησε ο ερχομός της κόρης του.

«Νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Δε μου έφερε καθόλου άγχος. Αντιθέτως ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη γιατί πρώτον νόμιζα ότι θα ήμουνα εγώ αρχηγός σε αυτό το κομμάτι και τελικά είναι η Σιμώνη. Ξέρεις, είναι φανταστική μάνα και πλέον ξέρεις, πάντα περιμένω οδηγίες σε κάποια θέματα που δεν είμαι σίγουρος – που είναι πολλά αυτά που δεν είμαι. Και το άλλο είναι ότι νόμιζα ότι θα πρέπει να ζοριστώ πολύ με τη δουλειά για να έχω όλο αυτό το χρόνο που ήθελα να είμαι σπίτι, όμως λειτουργεί αντίθετα. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου γιατί είναι πολύ οργανωμένο το πρόγραμμά μου και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να κάνω τις ώρες που δεν είμαι σπίτι. Άρα γίνομαι πιο παραγωγικός», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Οι ώρες που περνάω με την κόρη μου είναι οι ώρες που κάνω και όλο μου τον διαλογισμό, ναι που αδειάζω από όλα και μετά όταν επανέρχομαι στη δουλειά είμαι ακόμα πιο παραγωγικός. Ναι, αυτό δεν το περίμενα, ήταν η μεγαλύτερη μου έκπληξη αυτή», ανέφερε ακόμα ο Αντρέας Γεωργίου.

Οι αποκαλύψεις για τη «Γη της ελιάς»

Επίσης, ο Αντρέας Γεωργίου αναφέρθηκε και στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, η «Γη της ελιάς» που πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί, η οποία φέτος ολοκληρώνει τον κύκλο της.

«Η “Γη της Ελιάς” είναι μια σειρά που για πέντε χρόνια κράτησε ένα κοινό γερό. Εντάξει τώρα επειδή μ’ αρέσει να λέω αλήθειες, εννοείται ότι υπάρχει μία φθορά σε μια πέμπτη σεζόν. Υπάρχει μια φθορά χρόνου. Όμως η “Ελιά” έχει αποδείξει ότι είναι γερή και στη φθορά της. Και ο κόσμος είναι πολύ πιστός… το κοινό της είναι πολύ πιστό.

Και εμείς έχουμε κάνει τα πάντα τώρα το τελευταίο αυτό τρίμηνο που έχει μείνει για να τελειώσει οριστικά η σειρά, να τα δώσουμε όλα. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα δίνουμε όλα στη “Γη της ελιάς” αυτή τη στιγμή, και με μεγάλη χαρά στήνουμε και την επόμενη δουλειά, τις “Μπλε Ώρες”», είπε.

Παράλληλα, έδωσε κι ένα δυνατό spoiler!

«Από το επεισόδιο που πεθαίνει ο Δημοσθένης και μετά, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και να σου πω την αλήθεια μόλις το έχω συνειδητοποιήσει που είδα αυτό το απόσπασμα, γιατί μου φαίνεται πολύ μακριά – ενώ δεν είναι τόσο μακριά. Έχουμε όλοι μας οι ήρωες πλέον επειδή μπαίνουμε σε μία τελική ευθεία, έχουνε πολύ ωραίες ιστορίες.

Για παράδειγμα θα σου πω ότι θα υπάρξει ένα ειδύλλιο του Κωνσταντίνου και της Φρίνης. Θα δούμε έναν ερωτικό Μάξιμο Μουμούρη, ένα πολύ ωραίο εραστή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στόρι, γιατί όπως καταλαβαίνεις γίνεται ένα τρίγωνο. Ο Παρασκευάς, δεν έχει ιδέα, αυτός έχει πέσει με τα μούτρα να βοηθήσει τον Λυκούργο για τη δίκη της Ασπασίας που έπεται. Μαζεύουν στοιχεία για την υπεράσπισή της, όπου – προφανώς – είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση, γιατί έχει σκοτώσει τον Δημοσθένη και το ‘χει παραδεχτεί. Οπότε θα είναι μία πολύ δύσκολη δίκη», αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου.