Άντζελα Γκερέκου: Προσπάθησα κι εγώ να κάνω ταινία για τον Καποδίστρια, ο Γιάννης Σμαραγδής παιδεύτηκε 8 χρόνια

«Είχα τη μεγάλη ευλογία στη ζωή μου να συναντήσω τον Φεντερίκο Φελίνι», εξομολογήθηκε η Άντζελα Γκερέκου σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (11.01.2026). Μεταξύ άλλων η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε και στην ταινία «Καποδίστριας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ιωάννη Καποδίστρια.

«Είμαι Κερκυραία και έχω μελετήσει πολύ τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Βουλή, είδα ότι δεν υπάρχει προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια και είπα στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ότι αν δεν αλλάξει αυτό, θα παραδώσω την έδρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχα πόθο να γίνει αυτή η ταινία για να γνωρίσουν οι Έλληνες αυτό το πρόσωπο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου. Προσπάθησα κι εγώ να κάνω αυτή την ταινία, αλλά δεν τα κατάφερα για οικονομικούς λόγους. Ο Γιάννης Σμαραγδής παιδεύτηκε 8 χρόνια για να κάνει την ταινία, κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει», αποκάλυψε ακόμα.