Αντζελίνα Τζολί για μητρότητα και Μαρία Κάλλας: «Τίποτα δεν έχει σημασία εκτός από τα παιδιά μου»

Η Αντζελίνα Τζολί έδωσε συνέντευξη και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μητρότητα και τα παιδιά της. Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Maria» όπου υποδύεται τη Μαρία Κάλλας, μίλησε στην εκπομπή «Good Morning America».

Όταν ρωτήθηκε αν «υπάρχει κάτι στη ζωή της που να συγκρίνεται με την αγάπη της Μαρίας Κάλλας για το τραγούδι», η Τζολί απάντησε: «Η μητρότητα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου είναι η ευτυχία μου. Μπορείς να μου πάρεις όλα τα άλλα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Η Τζολί έχει αποκτήσει έξι παιδιά, από τον γάμο της με τον Μπραντ Πιτ, τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σίλο και τις 16χρονες δίδυμες Νοξ και Βιβιέν. Εξήγησε μάλιστα, πως κανένα από τα παιδιά της δεν θέλει «να βρίσκεται μπροστά στην κάμερα», καθώς ζουν τόσα χρόνια με τη φήμη των γονιών τους.

«Προτιμούν την ιδιωτικότητά τους, ειδικότερα η Σίλο είναι η πιο “κλειστή”», εξήγησε, ενώ πρόσθεσε: «Δεν γεννήθηκαν με ιδιωτικότητα. Ελπίζω λοιπόν, ότι μπορούν να την έχουν καθώς μεγαλώνουν».

